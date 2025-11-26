Peugeot actualiza su modelo 308, con mayor tamaño, autonomía eléctrica y mejoras para la conducción, y lanza la nueva versión SW, disponibles desde 33.600 y 34.500 euros, respectivamente, comenzando ambas a producirse a finales de este año en Francia, sin perder la vista en el cliente español.

El nuevo Peugeot 308 ofrece una amplia gama multienergía de motorizaciones en la que versiones 100% eléctricas, con hasta 450 kilómetros de autonomía, comparten catálogo con alternativas híbridas, híbridas enchufables y térmicas.

Motorizaciones

La gama de motorizaciones incluye versiones 100% eléctricas de 115 kW (156 CV), que ofrecen 270 Nm de par gracias a una batería de 58,3 kWh (55,4 kWh utilizables). La autonomía ha sido aumentada hasta 450 kilómetros (ciclo combinado WLTP). Este rendimiento representa un progreso de 34 km en comparación con los modelos anteriores.

Para clientes que buscan un primer acercamiento a la electrificación, el nuevo Peugeot 308 ofrece un tren motriz híbrido de 145 CV combinado con la transmisión automática de doble embrague electrificada e-DCS6 de 6 velocidades.

Gracias a una batería que se carga automáticamente durante la conducción, esta tecnología proporciona un impulso adicional de par para una aceleración especialmente dinámica manteniendo un consumo controlado (4,7 a 5 l/100 km según el modelo, ciclo combinado WLTP). En las zonas urbanas, permite circular hasta el 50% del tiempo en modo 100% eléctrico de cero emisiones.

Con el compromiso de ofrecer soluciones adaptadas a todos, Peugeot ofrece también el nuevo Peugeot 308 con un motor diésel de cuatro cilindros y 1.5 L BlueHDi de 130 CV. Con su transmisión automática EAT8, es especialmente adecuado para la conducción intensiva de larga distancia.

También destacan las versiones híbridas enchufables (PHEV) que ofrecen hasta 85 km de autonomía en modo eléctrico, ideales para desplazamientos urbanos combina un motor eléctrico de 92 kW (125 CV) con un motor térmico turboalimentado de 1,6 litros y 4 cilindros de 150 CV (110 kW), para una potencia combinada de 195 CV (143 kW). La transmisión automática de doble embrague de 7 velocidades e-DCS7 garantiza cambios de marcha rápidos y suaves.

Diseño interior y exterior

En el interior, el nuevo 308 incorpora el i-Cockpit, con pantallas digitales intuitivas y materiales de alta calidad que priorizan la experiencia del conductor. Tecnologías como el Peugeot i-Connect Advanced permiten conectividad total, mientras que sistemas de asistencia a la conducción, como el Adaptive Cruise Control y Lane Positioning Assist, garantizan máxima seguridad en carretera.

La arquitectura única del salpicadero está diseñada para liberar el máximo espacio en beneficio de los pasajeros delanteros. Los materiales de alta calidad, como el aluminio genuino y Alcantara, mejoran aún más la sensación de comodidad.

Todos los nuevos Peugeot 308 vienen con un cuadro de instrumentos digital de serie, con nuevos gráficos en 3D (opcionales en el acabado GT y de serie en el acabado GT Exclusive). Integrados en una banda negra bajo la pantalla táctil central, los cinco + cinco ‘i-Toggles’ permiten a los usuarios del nuevo Peugeot 308 configurar accesos directos a sus ajustes preferidos para determinadas funciones como aire acondicionado, contacto telefónico, emisora de radio o navegación a casa.

Por otro lado, en cuanto al exterior, Peugeot también ha renovado el frontal del 308. El León de Peugeot, iluminado por primera vez, ocupa un lugar central en este frontal. El radar de proximidad, discretamente oculto detrás del emblema, permanece invisible para el usuario al tiempo que garantiza un alto nivel de seguridad.

Respecto a las dimensiones, el modelo de la firma francesa llega a los 4,37 metros de largo, con una capacidad de maletero de 412 en la versión berlina, y con una ganancia de 27 centímetros de largo en la versión SW, que llevaría el maletero hasta los 598 litros.

Gama del Peugeot 308

En cuanto a las gamas, el objetivo de Peugeot es ofrecer la oferta más completa posible en la versión de entrada, en cuanto a confort y tecnología. Así, la versión Style ofrece iluminación full led, parrilla en color, y sistemas de seguridad como el control de crucero adaptativo.

La versión Allure da un salto más en tecnología e incluye llantas de 17 pulgadas y la cámara de aparcamiento trasero. Finalmente, la versión GT cuenta con sensores de aparcamiento delanteros, asistente con ChatGPT y la tecnología Peugeot Matriz LED.