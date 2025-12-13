Adiós al peaje más famoso de España: el Gobierno confirma que será gratis

El Gobierno ha liberado definitivamente el peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante. Esta medida, anunciada por el Consejo de Ministros, marca el fin de una etapa de pruebas que comenzó en julio de 2024 con una bonificación del 100% en todos los recorridos de este tramo. De este modo, la autopista se convierte, a partir de ahora, en una vía libre de peaje para todos los usuarios, lo que permitirá descongestionar el tráfico de la autovía A-70.

Desde julio de 2024, los usuarios de la AP-7-Circunvalación de Alicante ya disfrutaban de una bonificación del 100% en sus trayectos como parte de una prueba piloto para evaluar la viabilidad de hacer de la autopista una alternativa gratuita frente a la sobrecarga de la A-70. El análisis de tráfico y los datos obtenidos durante este periodo de prueba han permitido al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible concluir que la liberación definitiva de peaje era una medida de interés general.

Liberalización del peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante

El ministro de Transportes, Óscar Puente, destacó en su intervención que la decisión de liberar el peaje de la AP-7-Circunvalación de Alicante responde a un análisis exhaustivo sobre los beneficios derivados de la bonificación. Se concluyó que la medida no sólo mejoraba la fluidez del tráfico, sino que también contribuía significativamente a la reducción de las emisiones contaminantes en la zona.

«Durante los primeros cinco meses de gratuidad, el Ministerio ha realizado una serie de análisis de tráfico que arrojan resultados muy positivos y confirman los beneficios de la medida para descongestionar la A-70 ya que se ha constatado una reducción del tráfico en la autovía nada desdeñable y se ha evidenciado una notable mejora de la situación de saturación de ésta.

Por ejemplo, en otoño, entre septiembre y noviembre de 2024, se han registrado reducción de los atascos de entre el 19 y el 34% en horas de congestión leve y de entre el 18 y el 43% en las de congestión grave. Por su parte, se ha duplicado la demanda de tráfico de la AP-7, que mantiene un nivel de servicio óptimo y, además, se han reducido los tiempos de recorrido por el levantamiento de barreras.

En los meses estivales, julio y agosto, la supresión del peaje de la AP-7 ha ofrecido resultados más favorables con reducciones de las congestiones de entre un 64 y un 74% en las horas de congestión leve y de entre un 69 y un 74% en las de congestión grave.

Además, los informes muestran que la descongestión de la A-70 se ha traducido en una reducción significativa de los consumos de combustibles y por lo tanto de emisiones de CO2 y contaminantes, que se cuantifica en el 14 % en sentido creciente-sur y el 24 % en sentido decreciente-norte, al evitarse las arrancadas y paradas de motor propias de los flujos inestables», detalla el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, celebró la medida y subrayó que la supresión definitiva del peaje era una demanda histórica de los ciudadanos y del propio Ayuntamiento. «La A-70, que circula por todo el término municipal, estaba al borde de su capacidad y esto afectaba a la calidad de vida de los alicantinos. Esta medida viene a solucionar un problema de tráfico de largo recorrido que venía siendo un cuello de botella en la región», expresó.

Tránsito y gestión de la AP-7

La AP-7-Circunvalación de Alicante pasa ahora a ser gestionada por la Dirección General de Carreteras, dependiente del Ministerio de Transportes, tras haber estado bajo la supervisión de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT) durante todo el tiempo que duró el periodo de concesión. A pesar de la liberación de peaje, SEITT continuará con la explotación y conservación de la autopista durante un periodo transitorio mientras se realizan los trámites necesarios para la adaptación del convenio de gestión y la transferencia de responsabilidades a la DGC.

Modificaciones legislativas y cambios en la concesión

Como parte del proceso para hacer permanente la gratuidad de la autopista, el Consejo de Ministros también aprobó una modificación del acuerdo firmado en diciembre de 2024, que establecía las tarifas de peaje a cobrar en las autopistas del Estado entre 2025 y 2032. Esta modificación incluye la eliminación definitiva del peaje de la AP-7 y también otorga más flexibilidad al Ministerio de Transportes para implementar bonificaciones temporales en otras autopistas de la Red del Estado.

Críticas a la prórroga de otras concesiones

La liberación del peaje en la AP-7-Circunvalación de Alicante se da en un contexto más amplio de debate sobre las concesiones de autopistas en España. La AP-9, en Galicia, que ha sido objeto de críticas por la prórroga de su concesión hasta 2048. La Autopista del Atlántico, que conecta el norte y sur de Galicia, sigue siendo una vía de peaje a pesar de que la Comisión Europea ha señalado la ilegalidad de la prórroga de su concesión, lo que ha llevado a tensiones entre el Gobierno y la Unión Europea.