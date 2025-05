Adiós a pagar un dineral: hay una forma de conseguir la luz V-16 obligatoria de la DGT gratis

La seguridad en carretera ha sido siempre una prioridad tanto para los conductores como para las autoridades. A lo largo de los años, se han ido implementando nuevas normativas y dispositivos con el objetivo de reducir accidentes. Uno de los cambios más recientes y significativos de la DGT es la sustitución definitiva de los tradicionales triángulos de emergencia por una innovadora luz de señalización llamada V-16, la cual será obligatoria en todos los vehículos a partir del 1 de enero de 2026. Su principal ventaja es que permite señalizar una avería o un accidente sin necesidad de salir del coche, lo que incrementa de forma notable la seguridad, especialmente en autovías y autopistas.

Ante este cambio normativo, muchos conductores ya se están preguntando cómo y dónde pueden conseguir este dispositivo, que tiene un coste aproximado de 50 euros. Sin embargo, lo que pocos saben es que existen formas totalmente legales y sencillas de obtenerla de manera gratuita. Ya sea a través de talleres, concesionarios o ciertas promociones de empresas, la oportunidad está ahí. Te contamos todos los detalles para que no tengas que gastar ni un solo euro.

¿Qué es la luz V-16 de la DGT?

La luz V-16 es un dispositivo de señalización luminosa que reemplazará a los triángulos de emergencia. Se trata de una baliza luminosa que emite una luz 60 grados que se puede ver desde más de un kilómetro de distancia.

Uno de los errores más comunes a la hora de adquirir una luz V-16 es no comprobar si cuenta con la homologación oficial de la DGT. Esto es fundamental, ya que sólo los dispositivos homologados serán válidos a partir de 2026. Comprar una luz sin esta validación es equivalente a no tener ninguna medida de señalización legal en caso de emergencia.

La homologación garantiza que la luz cumple con todos los estándares técnicos necesarios: potencia luminosa, visibilidad, duración de la batería, conectividad con la plataforma DGT 3.0, y resistencia ante condiciones meteorológicas adversas.

«Con el propósito de avanzar en el ámbito de la seguridad vial y la reducción de accidentes nace el dispositivo V16, que está llamado a reemplazar a los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro. Se trata de una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si ésta es o no recargable», señala el organismo dirigido por Pere Navarro en su página web.

Cómo conseguirla gratis

Aunque el precio puede variar dependiendo del fabricante y las funciones del dispositivo, lo más habitual es que las luces homologadas cuesten entre 40 y 60 euros. Algunas marcas ofrecen versiones más sencillas sin conectividad por menos de 30 euros, pero éstas ya no serán válidas en 2026. Las versiones con geolocalización, conectividad 4G y batería de larga duración son las más caras, aunque también las más completas.

Ahora bien, cada vez más talleres, concesionarios y empresas del sector automovilístico están regalando esta luz como parte de sus estrategias de fidelización o campañas promocionales.

El caso más representativo hasta la fecha es el de Carglass, la conocida empresa especializada en reparación y sustitución de lunas de coche. En muchas de sus revisiones o campañas promocionales, están regalando la luz V-16 homologada a sus clientes, simplemente por acudir a uno de sus centros a realizar un servicio.

Además, algunos talleres independientes también están empezando a incorporar esta práctica. Por ejemplo, si llevas tu coche a una revisión completa, cambio de aceite o revisión de frenos, puede que te ofrezcan la luz V-16 como regalo promocional. Para ellos, es una forma efectiva de atraer y fidelizar clientes en un mercado cada vez más competitivo.

Finalmente, algunas compañías de seguros están regalando la luz V-16 a sus asegurados como parte de campañas puntuales o para premiar la renovación de pólizas.

Alternativas

Si no logras obtener la luz V-16 e manera gratuita, no te preocupes, todavía hay tiempo hasta que sea obligatoria, y es probable que los precios bajen a medida que se acerque la fecha límite de 2026. Aún así, es importante no dejarlo para el último momento, ya que podría haber escasez de unidades o subidas de precio por la alta demanda.

También puedes compartir la compra con amigos o familiares, aprovechando packs de varias unidades que salen más baratos por unidad. Otra opción es buscar promociones en tiendas especializadas que incluyan cupones de descuento.

La introducción obligatoria de la luz V-16 de la DGT a partir del año 2026 es un paso más hacia una conducción más segura y eficiente. Aunque a primera vista puede parecer un gasto más, la buena noticia es que muchas empresas están regalando este dispositivo sin coste alguno a cambio de revisiones, servicios o incluso por fidelidad.