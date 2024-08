Adiós a guardar el sitio: estas son las sanciones que la DGT te puede imponer

En estas últimas horas pasó a viralizarse un vídeo en las redes sociales donde podía verse cómo se producía un conflicto por culpa de un aparcamiento para un coche. Justo en el corto se podía ver a una mujer que llevaba una falda verde y que llevaba una camiseta de tirantes blancos que estaba de pie en un área de estacionamiento azul, donde guardaba, al parecer, el sitio a alguien.

Debido a ello, un hombre, que conducía un vehículo de color azul, tomaba la decisión de aparcar en dicha plaza de estacionamiento que se encontraba vacía y que la mujer de la que hablamos antes estaba guardando.

Comienzan los problemas…

Justo ahí es cuando comenzó la discusión, porque la señora no quería moverse del sitio, ya que guardaba el hueco a su hija que daba la vuelta a la calle para poder aparcar. Hablamos de una calle en la que es complicado estacionar, algo que se podría solventar si todos los automóviles estacionarán bien y no se dejaran tantos espacios libres entre los propios vehículos.

La mujer decide que no se va a quitar del sitio y como ve la intención del hombre de que aparcará ahí su coche, toma la decisión de sentarse encima de su carrocería con los pies en el suelo, a lo que el hombre termina respondiendo con un avance del vehículo a reducida velocidad.

Al ver esto, la mujer termina dándose por vencida y acaba apartándose del sitio, de tal forma que empieza a dar una serie de golpes al coche de este hombre y a insultarle, aunque en puridad, lo cierto es que tomó la decisión de estacionar donde debía, en un aparcamiento que estaba vacío.

La situación no acabó aquí

Después de todo esto, llega al sitio la hija con su coche y lejos de apaciguarse el tema, se complica todavía más después de los insultos que se profesan unos a otros.

Luego de producirse unos minutos bastante tensos y con el tráfico ya parado, al haber abandonado la hija su coche en mitad de la calzada y produciendo un embotellamiento en la calzada al obstaculizar la circulación el resto de vehículos, dio la casualidad que un agente de la Policía Nacional fuera de servicio, terminó calmando los ánimos y se solucionó el conflicto en cuestión.

Una vez se produjo este incidente que ha tenido tanta repercusión en las redes sociales, han sido bastantes los que se preguntaron si dicha práctica habitual es algo que es legal o no lo es.

Por este motivo, hemos querido consultar qué es lo que de verdad dice la normativa de la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre el tema.

La DGT es clara al respecto

El artículo 122.6 del Reglamento General de Circulación dice bien claro que los peatones no van a poder ocupar, bajo ningún concepto, la calzada. «Cuando exista refugio, zona peatonal u otro espacio adecuado, ningún peatón debe permanecer detenido en la calzada ni en el arcén, aunque sea en espera de un vehículo, y para subir a éste, sólo podrá invadir aquélla cuando ya esté a su altura».

Por lo tanto, los peatones es posible que conserven las plazas para estacionar, puesto que cuando lo hagan estarán ocupando la calzada y van a incurrir en un delito que, si se personan los agentes de policía en el sitio, pueden acabar siendo sancionados con una multa que puede terminar siendo de hasta 80 euros.

Por todo ello, estamos ante una realidad que nos hace recordar que a veces creemos que comportamientos que son ya una costumbre, están amparados por una ley que, en realidad, los prohíbe.

Así que ya sabes, ahora seguro que vas a actuar de manera diferente si ves que hay un sitio libre, ¿no?

Lo cierto es que es complicado no actuar así, en especial cuando los sitios en tal o cual calle son complicados de encontrar, pero lo que no debemos es empecinarnos en comportarnos así porque no solo podemos vernos inmersos en una discusión que puede acabar con agresiones, golpes a los vehículos y demás, es que también podemos arriesgarnos a vernos con una multa.

Mejor cumplir con las normas

Después de todo lo que hemos comentado, lo mejor es seguir cumpliendo las normas y no dar por hecho, ciertas formas de comportarse que, aunque creamos que son las idóneas, son las propias leyes las que lo rechazan.

