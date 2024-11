Adiós confirmado a los coches con la etiqueta B: cambio radical a partir de éste día

Las etiquetas medioambientales y su implantación para los vehículos tiene sus ventajas e inconvenientes. Desde el momento en que la DGT dejó claro que eran obligatorios, hubo un debate amplio sobre si la medida es correcta o no, o si es efectiva.

El Organismo Autónomo dice que estos diferenciadores buscan la discriminación positiva de los vehículos que son más respetuosos con el medio ambiente y son un instrumento de gran eficacia al servicio de las políticas municipales.

En lo medioambiental, dicho sistema es el ideal para que se reduzca de forma gradual la contaminación en los puntos más céntricos, además de la mejora de la calidad del aire que se respira. De igual forma se va a fomentar el transporte público.

El caso es que, aunque todo ello es beneficioso, hay la posibilidad de que los ciudadanos no puedan comprarse un coche que vaya a cumplir con las características que se exigen para la circulación en las áreas restringidas.

El conflicto de los vehículos y las Zonas de Bajas Emisiones

Se apuesta por los vehículos eléctricos e híbridos, puesto que son los menos contaminantes mientras circulan por la carretera. Con los primeros, los precios medios de adquisición son de casi 35.000 euros y en el caso de los híbridos son más económicos.

Justo aquí es donde van a entrar en juego la totalidad de conductores que tengan un vehículo antiguo y carente de etiquetas. En Madrid no pueden tener acceso a la ZBE los automóviles de ante del año dos mil y los diésel de antes del dos mil seis.

Esto hace que los que necesiten circular por el centro deberán contar con dos opciones, elegir el transporte público o comprar un vehículo nuevo que vaya a cumplir con las normas; la opción primera será la más elegida.

Existen también una serie de ciudadanos que se han encontrado al límite y tuvieron la fortuna de que los vehículos se libraron de las etiquetas más restrictivas actualmente.

Esto sucedió con las pegatinas B, que es de las que sí que cuenta con el permiso para circular en las ZBE. Todo va a cambiar para el año 2026 en este sentido y es conveniente saberlo.

Cataluña va a prohibir la circulación de la etiqueta B en las ZBE

No va a ser ni Andalucía ni Madrid, será Cataluña la primera CC.AA que va a prohibir la circulación a la totalidad de coches que tengan la ZBE en los vehículos.

Según el decreto de la Generalitat, desde el próximo uno de enero de 2026, los vehículos con dicha etiqueta no van a poder tener acceso a las zonas urbanas donde se establezcan restricciones, siempre y cuando se vaya a activar el protocolo por contaminación

La fecha definitiva

El 3 de enero de 2028 va a ser cuando se va a establecer la prohibición definitiva para los coches con la etiqueta B. Las zonas que quedarán más afectadas van a ser: Barcelona, Tarragona y Girona, de las que habrá 23 ciudades como Badalona, Sabadell y Hospitalet de Llobregat que van a ser de los municipios más afectados.

En el caso de la capital catalana, los vehículos contarán con la entrada bajo restricciones en los episodios que haya contaminación elevada, donde por ejemplo en las rondas de Barcelona es posible que lleguen a estar limitadas.

El problema de los vehículos y las etiquetas medioambientales

Como has podido ver, las etiquetas medioambientales suponen una problemática, especialmente para unos conductores que en algunos casos ya no pueden circular o no van a poder hacerlo en el futuro por muchas ciudades.

Al final, el medio ambiente cada vez está más perjudicado por la gran cantidad de emisiones que se producen y la Unión Europea en este sentido ha querido que en todo el territorio se cumplan con una serie de medidas que lo que buscan es un mejor ambiente para los ciudadanos.

Por todo ello, toca adaptarse a una nueva realidad, aunque los ciudadanos en este sentido lo van a tener todo mucho más complicado para poder adaptarse en el caso de que tengan pocos recursos.

Conviene recordar los precios de los vehículos nuevos, eléctricos o híbridos, así como los de ocasión, que ciertamente son altos para algunas economías. Lo que no sabremos es si habrá más ayudas de la administración en estos casos.

Será la Administración la que tenga la última palabra al respecto, pero si de verdad se quiere afrontar este problema y facilitar más las cosas a los ciudadanos, podría ser una solución de lo más interesante.