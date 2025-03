Se acabó la ITV para motos en este país: el debate llega ahora a España

Desde hace muchos años, la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) es un trámite obligatorio para los propietarios de vehículos. Esta revisión periódica, que asegura que cumplan con los requisitos de seguridad y emisiones, es una necesidad, pero también hay quienes la consideran una carga. Pues bien, en Portugal, este requisito ha desaparecido para las motocicletas, lo que ha generado un gran debate en nuestro país. Desde el 1 de enero de este año, los motociclistas portugueses ya no tienen que pasar la ITV, un cambio que podría influir en la legislación de otros países, incluido España.

La decisión de Portugal de eliminar la ITV para las motos se ha dado tras años de presión por parte de grupos de motoristas que consideraban que esta revisión no era necesaria, dados los bajos índices de siniestralidad en comparación con otros vehículos. Esta medida, aprobada por el parlamento portugués, ha sido vista por muchos como un avance, aunque con ciertas implicaciones, ya que la Unión Europea sigue presionando para que los países miembros mantengan la obligatoriedad de esta revisión. En España, por el contrario, la ITV sigue siendo una parte esencial del control de la seguridad vial, aunque hay vehículos que están exentos de pasarla.

La eliminación de la ITV para las motos en Portugal

Desde el 1 de enero de 2025, los motociclistas portugueses no tienen que pasar la ITV, lo que marca un antes y un después en la regulación de la seguridad de las motos en el país vecino.

Esta reforma ha sido el resultado de más de una década de luchas por parte de colectivos de motoristas, quienes argumentaban que la ITV no era necesaria para las motos, dado que las estadísticas de siniestralidad en este tipo de vehículos no justificaban la medida. Esta decisión ha sido respaldada por diversos estudios que demuestran que, aunque el número de motos en Portugal ha aumentado considerablemente desde 1995, las muertes en accidentes de motocicleta se han reducido significativamente.

De hecho, entre 2010 y 2020, Portugal logró una reducción del 47% en las muertes en accidentes de tráfico, lo que lo convirtió en uno de los países de la Unión Europea con una disminución más significativa en este tipo de incidentes. Los motoristas portugueses consideran que, en lugar de la ITV obligatoria, son los propios conductores quienes deben asumir la responsabilidad de mantener sus vehículos en buen estado.

¿Por qué la ITV sigue siendo obligatoria en España?

En contraste con Portugal, la situación en España es diferente. Aunque el tema de la ITV para las motos no genera tanto debate en el país, existen varios factores que dificultan la posibilidad de que se adopte una medida similar a la portuguesa. Sin embargo, si se eliminara la ITV para las motos, se perdería una fuente significativa de ingresos, lo que podría tener consecuencias económicas.

Además, en España, muchos motoristas no ven la ITV como un problema significativo. Para ellos, se trata de un trámite rutinario, similar a una revisión periódica que forma parte de la vida diaria del propietario de una moto. Aunque algunos consideran que la medida podría ser innecesaria, el consenso general es que la ITV es una parte esencial para garantizar la seguridad vial y para evitar que los vehículos que no cumplen con los estándares de seguridad circulen por las carreteras. Por lo tanto, no parece haber un clamor social o político en España por eliminar este trámite.

Exenciones de la ITV en España

Aunque la ITV sigue siendo obligatoria para la mayoría de los vehículos en España, ha habido algunos cambios recientes que han liberado a ciertos vehículos de esta obligación. Desde principios de 2025, los vehículos matriculados antes del 1 de enero de 1950, ya sean coches o ciclomotores, están exentos de pasar la ITV.

Esta medida tiene como objetivo reconocer el valor histórico de estos vehículos, que forman parte del patrimonio cultural del país. Los propietarios de estos vehículos históricos ya no tendrán que someter sus automóviles a la inspección técnica, lo que les permite ahorrar tiempo y dinero.

Esta medida también refleja un cambio en la forma en que se perciben los vehículos clásicos y antiguos en España. Se considera que estos vehículos, por su antigüedad y su valor cultural, no representan el mismo tipo de riesgo en términos de seguridad vial que los vehículos más modernos. A pesar de esta exención, sigue existiendo la obligación de mantener los vehículos en perfectas condiciones.

En definitiva, aunque no se prevé que la eliminación de la ITV para las motos se implemente en España en el corto plazo, la situación podría cambiar a medida que evoluciona la legislación europea y las políticas de seguridad vial. Si bien las estadísticas de accidentes de motocicletas en España no son tan alarmantes como en otros países, el hecho de que la Unión Europea siga presionando para mantener la obligatoriedad de la ITV podría influir en la decisión de las autoridades españolas.