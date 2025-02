Continúa la polémica por las ayudas a la compra de coches eléctricos del plan Moves III. Esta vez el foco está puesto en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) -organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica-, que ha borrado de su web el texto en el que confirmaba este miércoles que la derogación del real decreto-ley ómnibus provocaba la suspensión de toda aquella solicitud presentada entre el 2 y el 22 de enero. Una acción que se ha producido este viernes, tal y como ha podido comprobar este diario, coincidiendo con el día en el que la ministra Sara Aagesen ha confirmado la retroactividad de éstas.

El pasado miércoles, la web del IDAE publicaba la desestimación de las solicitudes para los incentivos a la compra de coches eléctricos a todo aquel que hubiese presentado los papales más allá del 31 de diciembre de 2024, provocando que miles de consumidores -cerca de 5.000 usuarios- perdieran su derecho a hasta 10.000 euros en ayudas. Con las siguientes palabras.

«La Resolución de 22 de enero de 2025, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. En virtud de la misma, se informa que el resultado negativo en la votación de convalidación produce la derogación del real decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, por lo que ha quedado sin efecto la ampliación de la vigencia del plan Moves III a junio del 2025», anunciaba el instituto dependiente de la cartera de Aagesen.

Además, el IDAE precisaba más todavía: «En relación a las solicitudes presentadas entre el 1 y el 22 de enero de 2025, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del citado real decreto-ley, a favor de los peticionarios. Por ende, en este caso concreto, encontrándonos en fase de solicitud, no ha nacido ninguna situación jurídica individualizada (derecho u obligación) susceptible de ser conservada. No es posible, por tanto, que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia, ya que, de ser así, se estarían creando (a posteriori) derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy».

Ayudas del plan Moves

Un texto que ha sido eliminado por los funcionarios del instituto y en el que ya sólo se puede acceder a la información referente al Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de incentivos ligados a la movilidad eléctrica (Moves III) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo, dotado inicialmente con un presupuesto de 400 millones de euros, y posteriormente ampliado hasta 1.200 millones, de los cuales, a 28 de junio de 2024, un total de 1.107,7 millones han sido ya transferidos a las comunidades autónomas, responsables de su reparto final.

Con esta acción, el Gobierno de Pedro Sánchez, y más concretamente, el Ministerio de Transición Ecológica aumenta la incertidumbre de los consumidores con el coche eléctrico, que ya ha provocado cientos de cancelaciones de pedidos en los concesionarios, al sumar al precio del vehículo 10.000 euros más de golpe.