7 claves para elegir el mejor renting de furgonetas

En este artículo te explicamos:

Cómo elegir el renting de furgonetas que mejor encaja con tu negocio según tu actividad, tus picos de trabajo y el tipo de vehículo que necesitas.

según tu actividad, tus picos de trabajo y el tipo de vehículo que necesitas. Qué opciones destacan actualmente en el mercado español y qué diferencia a Covey frente a otras empresas de renting.

y qué diferencia a Covey frente a otras empresas de renting. Qué incluye el renting de furgonetas de Covey, qué vehículos ofrece y qué nivel de soporte aporta a autónomos y empresas.

¿Cómo elegir el mejor renting de furgonetas?

La respuesta depende de tu negocio, no del precio de la cuota. Antes de comparar empresas, hazte estas tres preguntas:

¿Cuánta actividad tienes a lo largo del año? Si trabajas con picos muy marcados en ciertas épocas, necesitas flexibilidad. Si tu actividad es estable, puedes comprometerte a más plazo y conseguir mejores condiciones.

Si trabajas con picos muy marcados en ciertas épocas, necesitas flexibilidad. Si tu actividad es estable, puedes comprometerte a más plazo y conseguir mejores condiciones. ¿Quieres despreocuparte o controlar cada euro? Una cuota fija con todo incluido elimina las sorpresas. Gestionar cada cosa por tu cuenta puede salir más barato, pero requiere más tiempo y más riesgo.

Una cuota fija con todo incluido elimina las sorpresas. Gestionar cada cosa por tu cuenta puede salir más barato, pero requiere más tiempo y más riesgo. ¿Qué tipo de furgoneta necesitas realmente? Una furgoneta de reparto, un furgón frigorífico y un carrozado con plataforma elevadora son tres mundos distintos. El vehículo correcto marca la diferencia en el día a día.

Una vez tienes esto claro, ya puedes empezar a comparar rentings con criterio.

¿Qué empresas de renting de furgonetas destacan en España?

En el mercado del renting de furgonetas para empresas y autónomos, tienes opciones de sobras conocidas:

Northgate, uno de los referentes del renting flexible en España.

uno de los referentes del renting flexible en España. Vamos, con su propuesta de cuota todo incluido sin entrada inicial.

con su propuesta de cuota todo incluido sin entrada inicial. Ayvens Flex y Arval FLEX, con oferta sólida para empresas de distintos tamaños.

Pero si el negocio depende de la furgoneta como herramienta de trabajo diaria, hay una empresa que merece atención especial: Covey Alquiler.

La andaluza Covey cuenta con más de 30 años en el sector, más de 3.500 vehículos en flota y 20 delegaciones en todo el país. No son una empresa de renting de furgonetas generalista, son especialistas en furgonetas y vehículos industriales.

¿Qué tipos de renting ofrece Covey?

3 modalidades para 3 perfiles distintos:

Renting Liberty Plus: Desde 6 meses, pago por adelantado. Para quien no quiere comprometerse a largo plazo.

Desde 6 meses, pago por adelantado. Para quien no quiere comprometerse a largo plazo. Renting Fidelity: De 12 a 24 meses, pago mensual el día 20. La opción más popular, equilibrio entre precio y flexibilidad.

De 12 a 24 meses, pago mensual el día 20. La opción más popular, equilibrio entre precio y flexibilidad. Renting Fidelity Plus: Desde 36 meses, vehículo nuevo a estrenar y la cobertura más completa de las tres.

¿Qué incluye la cuota de Renting en Covey?

Una sola cuota mensual cubre:

Mantenimiento y reparaciones

Seguro con daños propios, lunas y asistencia en carretera

Sustitución de neumáticos por desgaste

Vehículo de sustitución si el tuyo entra en taller

Asistencia telefónica 24/7

El Fidelity Plus añade, además:

Bono de limpieza mensual exterior e interior

Gestión de multas

Asistencia Covey In Situ

Personalización del vehículo con la imagen de tu marca

Para autónomos y empresas, el renting puede ofrecer ventajas fiscales cuando el vehículo está afecto al uso profesional, de acuerdo con la normativa aplicable.

¿Qué furgonetas de renting ofrece Covey?

Covey dispone de una de las flotas de renting más completas del mercado, con vehículos para cualquier tipo de negocio o actividad:

Furgonetas de carga: desde 2 hasta 16 m³ de capacidad, en modelos como Peugeot Partner, Toyota Proace, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy, Volkswagen Transporter, Iveco Daily, Renault Master, Volkswagen Crafter, Citroën Jumper o Maxus Deliver.

desde 2 hasta 16 m³ de capacidad, en modelos como Peugeot Partner, Toyota Proace, Citroën Berlingo, Citroën Jumpy, Volkswagen Transporter, Iveco Daily, Renault Master, Volkswagen Crafter, Citroën Jumper o Maxus Deliver. Carrozados de carga: con opciones de caja abierta, carrozado de 20 m³ y paqueteros con plataforma elevadora, en versiones de 3.500 y 7.000 kg.

Furgonetas frigoríficas : desde 2 hasta 10 m³, con equipos de frío de hasta -20 ºC según modelo, sobre bases como Citroën Berlingo, Volkswagen Transporter, Citroën Jumpy, Iveco Daily o Renault Master.

: desde 2 hasta 10 m³, con equipos de frío de hasta -20 ºC según modelo, sobre bases como Citroën Berlingo, Volkswagen Transporter, Citroën Jumpy, Iveco Daily o Renault Master. Carrozados frigoríficos: disponibles en 3.500 y 7.000 kg, con o sin plataforma elevadora y equipo de frío de hasta -20 ºC.

¿Qué soporte ofrece Covey en su Renting de furgonetas?

Vehículo de pre-entrega en menos de 48 horas desde la firma del contrato, para que el negocio no pare ni un día.

desde la firma del contrato, para que el negocio no pare ni un día. Vehículo de sustitución disponible siempre que el tuyo esté en taller.

disponible siempre que el tuyo esté en taller. Asistencia 24/7 los 365 días del año.

los 365 días del año. Asistencia Covey In Situ en el Fidelity Plus, directamente donde se encuentre el vehículo.

en el Fidelity Plus, directamente donde se encuentre el vehículo. 20 delegaciones en España para una respuesta siempre cercana.

Elige el mejor renting para ti y tu negocio

No existe el renting perfecto para todo el mundo. Existe el que mejor encaja con cómo trabaja tu empresa.

Si buscas flexibilidad, variedad de vehículos y despreocuparte de la gestión, el renting de furgonetas de Covey es una opción pensada exactamente para eso.