3 errores que todos cometemos en la gasolinera y nos pueden salir muy caros

Suele ser cada vez más habitual ver cómo los conductores se sirven ellos mismos la gasolina. El aumento de las gasolineras llamadas «low cost», ha hecho que este servicio pase a ser algo normal.

El caso es que, aunque nos pueda parecer algo fácil, lo cierto es que hay algunos errores y comportamientos que no hay que cometer cuando uno mismo se sirve el combustible.

Los móviles provocan muchas distracciones

El móvil es un arma de gran poder, pero al mismo tiempo causa muchas distracciones. Lo mejor es no utilizarlo y estar atentos para repostar nuestro coche.

Si hablamos del motor y las luces, aunque muchos conductores lo suelen hacer de manera más habitual, siempre es importante incidir en ello.

Hablamos de una norma que es básica y con la que se puede reducir el riesgo de incendios, puesto que si el motor está encendido, el combustible puede llegar a salpicarnos y que se generen vapores que sean inflamables.

No se debe olvidar que se prohíbe por completo el fumar en las gasolineras, principalmente debido al riesgo de que se produzcan explosiones e incendios.

Los famosos guantes de plástico

Los guantes de plástico suelen ser habituales en la totalidad de gasolineras de autoservicio, puesto que nos van a ayudar a que las manos no vayan a quedar expuestas a las manchas de gasolina. El caso es que muchos no los suelen usar por las prisas o porque piensan que no van a ser precisos.

Más recomendaciones …

Se recomienda bastante el hecho de sujetar la manguera con la mano que no usamos al apretar el gatillo. Esto te va a permitir teniendo un control más seguro de la propia manguera, aunque te encuentres al lado del surtidor. Además, cuando vayas a echar la gasolina, lo primero que debes hacer es pulsar el gatillo poco a poco y después a fondo.

Bastantes personas lo que hacen es pagar en efectivo, aunque los pagos con tarjeta van a estar muy normalizados. Por todo ello, algunos van a llevar una cantidad más en concreto, siendo algo incómodo tener que mirar cuando estamos llenando el propio depósito.

Lo mejor es introducir el precio justo que se quiera llenar para despreocuparse si te vayas a pasar llenándolo.

Hablamos de que es de los errores más clásicos entre las personas que se van sirviendo ellos mismos la gasolina. Bastantes piensan y están seguros que así van a tener mucho más combustible y van a poder recorrer un número mayor de kilómetros, ahorrando dinero.

El caso es que es mejor dejar una parte de aire en el depósito por razones de seguridad. Este hueco lo que hace es mitigar los riesgos de incendio si se produce una colisión y también vas a evitar que se produzcan derrames peligrosos en el área del motor.

Diferencias entre gasolineras convencionales y low cost

Cuando vamos a una estación de servicio de las marcas punteras, destaca el precio, algo en lo que influye de manera importante económica y social, donde la diferencias de precios entre ambos tipos de gasolineras son de cerca de 20 céntimos. ¿A qué se deben estas diferencias de precio?

El repostaje de diésel o gasolina, es una acción que suele ser común en la vida de muchos de todos los ciudadanos, de hecho que ha pasado a ser un bien preciso y que cada vez es más caro, por lo que es justo ahora cuando un mayor número de ciudadanos visitan estas gasolineras low cost para poder ahorrar lo máximo posible.

Las diferencias de precio se deben a una serie de factores que podemos ver en el proceso que se produce desde que se crea producto que puede llegar al consumidor final.

El primer paso es comprar el mismo producto, el diésel o la gasolina

Podemos decir que, a priori, son similares a las gasolineras de las primeras marcas y en las de bajo coste, por lo que podemos decir que es mentira eso que se dice que la gasolina barata es peor.

Por todo ello, el combustible de las gasolineras low cost no va a afectar de manera negativa al coche, puesto que va a cumplir con los estándares mínimos en cuanto a calidad establecidos, para su venta.

Los combustibles van a salir de ocho refinerías diferentes, que van a derivar del mismo petróleo que importará España. Luego, la Compañía Logística de Hidrocarburos los va a almacenar en tanques de gran tamaño de los que las gasolineras, tanto las convencionales como las de bajo coste, van a adquirir el producto.

Al final el proceso es semejante para todas las gasolineras. El caso es que desde eso momento cuando vamos a poder ver los diferentes factores que van a afectar al precio final.