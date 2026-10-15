César Millán, experto en adiestramiento canino (57 años): «La gente cree que los perros sólo perciben amor pero también sienten tu tristeza»

Los seres humanos vivimos de emociones que expresamos de manera diferente dependiendo de la situación por la que estemos pasando, pero existe algo mucho más complejo que se traduce en saber descifrar las emociones de los demás y, en numerosas ocasiones, suelen ser las personas que nos conocen desde hace más tiempo las que consiguen saber lo que nos sucede. Aunque, a veces, ese alguien no es una persona, sino un animal.

Es decir, las mascotas son capaces de observar a las personas y reaccionar a las señales que revelan cómo se sienten. El adiestrador canino César Millán afirma: «La gente cree que los perros sólo perciben amor, pero también sienten tu tristeza».

¿En qué se fijan los perros?

Los perros suelen caracterizarse por tener un sexto sentido para adelantarse a los acontecimientos y activar su radar de protección ante situaciones complejas. Además, la sensibilidad que poseen no sólo percibe el amor que su dueño ejerce sobre el mismo, sino que también interiorizan la frustración, tristeza y confusión.

Millán señala que los animales captan información a través de la observación cotidiana. Por ejemplo, el tono de la voz, la postura, los gestos y las expresiones faciales e incluso notan cambios en las rutinas o en la relación habitual con su dueño.

El planteamiento de los especialistas

Los especialistas han realizado numerosos estudios sobre cómo los animales perciben y adaptan las emociones internas de sus dueños. Uno de los casos más llamativos es el de la Universidad de Helsinki sobre la manera en la que los perros observan la cara de las personas y la de los animales. Los expertos analizaron el lugar exacto donde fijaban la mirada y cómo variaba su conducta ante diferentes expresiones.

La profundidad del estudio

Este estudio fue más allá al provocar que los animales miraran durante más tiempo a la zona de los ojos en las caras de otros perros y, en cambio, para interpretar las expresiones humanas, recurrían a la información de distintas partes del rostro. Por ejemplo, ante una cara amenazante desviaban la mirada, algo que los investigadores asociaron con conductas de apaciguamiento y con la convivencia prolongada entre perros y personas.

¿Por qué los perros interiorizan la emoción de un humano?

Los perros interiorizan las emociones humanas debido a una combinación de evolución, química y los sentidos. Esta especie lleva conviviendo con nosotros más de 15.000 años, adaptándose para entendernos y acompañarnos.

A su vez, los perros y los humanos liberan oxitocina, que es la hormona del apego, cuando se miran o se acarician, generando un vínculo emocional fuerte. Por otro lado, los animales son capaces de oler los cambios químicos del estrés o miedo.

Por lo tanto, esta actitud de empatizar como si se tratara de un espejo emocional se traduce en una muestra más de que los perros proporcionan algo único y auténtico a la especie humana.