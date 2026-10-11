Desfile del 12 de octubre en Madrid: horarios, recorrido y actos del Día de la Hispanidad 2026

Madrid ya cuenta las horas para el que será desfile del 12 de Octubre con motivo del Día de la Fiesta Nacional mañana lunes. Esta es una marcha que reúne a miles de personas en el centro de la capital. Y como cada año, las Fuerzas Armadas son las protagonistas del acto que presiden los Reyes Felipe VI y Letizia. Según lo previsto, el desfile comenzará a las 11:00 horas y recorrerá el paseo del Prado y el paseo de Recoletos, que es el itinerario que se estrenó en 2025. La organización ha anunciado la participación prevista de unos 4.400 efectivos, además de aeronaves, vehículos militares y unidades a caballo.

No podemos olvidar además el dispositivo de movilidad que ha preparado el Ayuntamiento de Madrid ya que se tiene previsto que acudan unas 80.000 personas, de modo que los cortes de tráfico, que empezarán a las 07:00 horas, afectarán a muchas de las calles del centro. Por ello, se recomienda el uso del transporte público y acudir con antelación si se quiere presenciar el desfile desde alguno de los espacios habilitados. La jornada contará también con homenajes institucionales, el tradicional salto paracaidista con la bandera de España y varias actividades culturales organizadas con motivo de la Hispanidad, de modo que conocemos ahora todos los detalles.

Horario del desfile del 12 de octubre de 2026 en Madrid

El desfile del 12 de octubre comenzará a las 11:00 horas, que será cuando los Reyes llegarán con los correspondientes honores militares. A continuación, Felipe VI pasará revista a las tropas antes de dar paso a los momentos más solemnes de la ceremonia. Entre ellos tenemos el salto de los integrantes de la Patrulla Acrobática Paracaidista del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA), que como todos los años, se van a encargar de descender con la bandera nacional. Luego se producirá el izado de la enseña y el homenaje a quienes perdieron la vida por España, que precederán al desfile aéreo y al terrestre.

Este año participa por segunda vez la Formación Mirlo, que es heredera de la histórica Patrulla Águila y según los datos facilitados por el Ministerio de Defensa, el despliegue contará con unas 50 aeronaves de ala fija, una treintena de helicópteros, 144 vehículos, 39 motocicletas y alrededor de 300 caballos. También formarán parte del desfile cinco perros de distintas unidades.

Recorrido del desfile militar del Día de la Hispanidad 2026

El desfile que repetirá el recorrido del año pasado, saldrá desde la glorieta del Emperador Carlos V, en las inmediaciones de Atocha. Desde allí, las unidades avanzarán por el paseo del Prado, pasarán por la plaza de Cibeles y continuarán por el paseo de Recoletos hasta llegar a la plaza de Colón, donde finalizará la parada militar. La tribuna de autoridades estará situada en la plaza de Neptuno, uno de los puntos principales de la ceremonia.

Las personas que quieran seguir el desfile en directo podrán hacerlo desde los espacios destinados al público a lo largo del recorrido aunque se recomienda acudir temprano, sobre todo en las zonas de Cibeles, Neptuno y Recoletos, donde habitualmente se concentra un mayor número de espectadores. El Ayuntamiento ha señalado que intentará mantener abiertos los pasos peatonales hasta las 8:00 horas, excepto los situados al norte y al sur de Cibeles, cuyo cierre está previsto para las 10:45. También habrá dos zonas reservadas para personas con movilidad reducida.

Cortes de tráfico y transporte público durante el 12 de octubre

El desfile militar del 12 de octubre, obliga a varios cortes de tráfico que se deben tener también en cuenta. Según el plan municipal estos se van a dar entre las 07:00 y las 15:00 horas cuando se cierre al tráfico la glorieta del Emperador Carlos V, el paseo del Prado, las plazas de Cánovas del Castillo, Cibeles y Colón, así como el paseo de Recoletos. Las restricciones también afectarán a las calles Alfonso XII, Felipe IV, Antonio Maura y varios tramos del entorno de Atocha.

Y a partir de las 9:00 horas se sumarán cortes en Serrano, Génova, Goya, Hermosilla y distintos tramos del paseo de la Castellana. Las limitaciones afectarán igualmente a 48 líneas diurnas de la EMT, que sufrirán modificaciones en sus recorridos durante la jornada. Para llegar al desfile, las alternativas recomendadas son Metro, con estaciones próximas como Banco de España, Retiro, Colón y Estación del Arte, y Cercanías, especialmente a través de Atocha y Recoletos y aquellos que necesiten utilizar el coche para desplazamientos largos deberán optar preferentemente por la M-30 o la M-40.

Otros actos y celebraciones del Día de la Hispanidad en Madrid

El desfile militar será el acontecimiento principal del 12 de octubre, aunque no será la única actividad prevista en Madrid. La Comunidad celebra desde el pasado día 2 una nueva edición de Hispanidad, con más de 200 propuestas culturales distribuidas por distintos municipios y espacios de la capital. La programación incluye conciertos, teatro, danza, exposiciones y actividades relacionadas con la cultura en español, con Estados Unidos como país invitado en esta edición. Y entre las citas previstas para mañana destaca el concierto gratuito de Carlos Baute, a las 20:00 horas en la plaza de España, que de alguna manera será el broche final para la jornada.