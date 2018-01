La demoledora respuesta de Aurah a su ex, Jesé Rodríguez

Este fin de semana Jesé Rodríguez ha emitido un comunicado que ha dejado boquiabierto a todo el mundo. En él ha anunciado el fin de su relación con la madre de su hijo, Aurah Ruiz: “Lamentablemente mi relación sentimental con Aurah se ha terminado, y con el fin de evitar especulaciones, prefiero hacerlo yo públicamente. Quiero pedir respeto hacia ella, mis hijos y a mi persona, ya que hemos pasado momentos difíciles y delicados por nuestro hijo Nyan”. Sin embargo, las palabras del jugador del Stoke City han caído como un jarro de agua fría en su ex.

A tenor de las palabras de la canaria, Aurah no era conocedora de que su ruptura se haría pública y ha manifestado su enfado a través de su Instagram. La que ha sido la pareja de Jesé hasta hace tan solo unos días ha cargado contra él desvelando el motivo por el que su relación sufría grietas que no ha podido superar. “No pidas que me respeten a mí y a tu hijo cuando eres el primero que nos ha faltado el respeto al mandar a tu representante escribir un comunicado. Nos fallaste en el peor momento de nuestras vidas. Tenías mil maneras de desentenderte, pero nunca haciendo un comunicado vía Instagram. Es fácil haberte ido y lo difícil es estar“, escribe la isleña en su storie.

[El comunicado de Jesé Rodríguez que ha dejado a todo el mundo boquiabierto]

Su pequeño Nyan nació de forma prematura y una extraña enfermedad de la que no se conoce ningún detalle ha mantenido a su hijo ingresado desde su nacimiento en el hospital. Pese que Jesé Rodríguez ha revelado una cierta mejoría por parte del bebé, todavía les queda camino por recorrer. “Recuerda tú no estás cuidando de Nyan. Tu fútbol es lo primero y por ello mi familia dejó sus trabajos de lado pagando turnos para poder cuidar a nuestro hijo. Hicieron un sacrificio para que tú pudieras seguir con tu trabajo y así lo has agradecido decepcionando a todos”, confiesa Aurah.

Esta no es la primera ocasión en la que se produce un cruce de acusaciones entre ambos. Fue el pasado noviembre cuando Aurah realizó un directo en su Instagram recriminándole la actitud que había adoptado Jesé ante la enfermedad de su hijo. “Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el ‘reggaetuning’ es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya”.