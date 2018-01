Primeras palabras de Paula Echevarría sobre Miguel Torres

Últimamente Paula Echevarría no tiene demasiadas ganas de dar explicaciones. No lo hace sobre su separación física, que no legal, de David Bustamante y aunque se ha pronunciado por primera vez sobre Miguel Torres, el futbolista del Málaga con el que se la relaciona, con sus palabras ha dejado claro que no va a entrar a dar detalle alguno.

Beatriz Cortazar levantaba todas las alarmas el pasado miércoles en el programa de Ana Rosa afirmando que Paula tendría una sonrisa especial quizá por una nueva ilusión. Poco después empezaban las quinielas y el nombre que más sonaba era el de Miguel Torres. Ahora ha sido la propia Paula la que ha respondido a la gran pregunta ‘¿Es Miguel el encargado de devolverle la sonrisa?’. Se la han formulado a la salida de su centro de belleza habitual y la respuesta ha sido de lo más ambigüa: “Yo nunca he perdido la sonrisa”.

De manera que sigue sin dejar claro si el futbolista del club malagueño es o no una nueva ilusión en su corazón. Se conocen desde hace bastante tiempo. Paula y Miguel protagonizaron en el 2008 el videoclip de la canción ‘A contracorriente’ de David Bustamante. Además, él es amigo íntimo de Alicia Promesas, directora creativa de la marca Dolores Promesas y a su vez una de las amigas más cercanas de Paula. De hecho, ambos acudieron al cumpleaños de Ali, como todos la llaman en confianza, el pasado mes de diciembre. Y se dice que ha habido otros encuentros, pero de ellos no se conoce testimonio gráfico.

Tendrá que ser el tiempo quién confirme o desmienta estas informaciones porque queda claro que la actriz no está por la labor. Eso sí, en una cosa tiene razón Paula Echevarría, no es fácil hacerle perder la sonrisa y es que, aunque lleva más tiempo del que probablemente le gustaría siendo uno de los objetivos principales de la prensa, Paula siempre se muestra encantadora, incluso para decir que sencillamente no dirá nada.