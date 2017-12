Corría la media tarde de este miércoles en el plató de ‘Sálvame’ cuando su presentador Jorge Javier Vázquez ha decidido parar los asuntos que se estaban tratando en el programa. Concretamente, se hablaba del último ingreso hospitalario de María José Campanario cuando Jorge Javier, justo después de un vídeo, ha puesto el grito en el cielo con un mensaje de whatsapp recibido en su teléfono móvil en ese preciso momento: “Se lo voy a enseñar al director porque yo esto quiero que se sepa”, ha comenzado diciendo para después preguntar en voz alta: “¿Debo denunciarlo a la policía?”.

El silencio ha cobrado absoluto protagonismo en plató cuando Jorge ha dado el anuncio en directo: “Me ha llegado el mensaje por una tercera persona. Al parecer, habría una persona en este país que habría manifestado su deseo de contratar a alguien para hacerme daño y yo ahora lo que no sé es si ir a la policía o no”. “Yo lo reenviaría ya a la policía. Lo mejor es que Jorge ponga esto en manos de quien lo tiene que poner porque siempre es mejor prevenir este tipo de cosas”, ha respondido tajante la colaboradora Gema López.

Los colaboradores recuerdan el caso de Jaime Cantizano

“Esto no es la primera vez que ocurre, ya ocurrió con un presentador con el que algunos de los presentes trabajaron”, ha señalado por su parte Kiko Hernández refiriéndose directamente a Jaime Cantizano, quien el pasado mes de marzo se vio obligado a denunciar un caso de acoso por un fan a las autoridades. “Yo conozco bien ese caso y efectivamente él inmediatamente contactó con la policía, se pusieron manos a la obra y como aquellas advertencias no fueron a más, la policía estuvo en alerta pero no hubo que hacer nada”, ha recordado Gema López, excompañera de Cantizano en el desaparecido programa de Antena 3, ‘DEC’.

“Voy a hacer una llamada porque me han dado el teléfono de una persona que estuvo presente en esa conversación (la de la amenaza)”, ha concluido el presentador de 47 años antes de ausentarse del plató y cederle el testigo a Kiko Hernández para que siguiera con el programa con la mayor normalidad posible.