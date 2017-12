Los seguidores de ‘Operación Triunfo 2017’ no veían el momento de que Roberto Leal anunciase las fechas de la gira que va a llevar a los 16 concursantes por las principales ciudades de España. No obstante, la emoción y expectación se ha traducido en malestar y decepción cuando los fans han conocido el precio de las entradas para las dos primeras fechas: Madrid y Barcelona, en marzo de 2018. Ha sido ‘El Corte Inglés’, uno de los canales de venta oficiales, el encargado de hacerlos públicos.

Los organizadores del evento, Universal y LiveNation, han fijado el valor de los localidades para las actuaciones en Vistalegre y el Palau Sant Jordi a un precio astronómico y cerca de lo que se podría pagar por ver en directo a un artista internacional de primera línea.

Enseguida, los fans han mostrado su indignación en Twitter, al comprobar que para conseguir la entrada más barata había que pagar 29 euros en Barcelona (algo lógico), pero 44 euros en la capital española. Por su parte, las más caras ascienden a 169,5€ en la ciudad condal y a 186€ en Madrid.

Me parece abusivo el precio de las entradas de la gira de #OT2017. Son mucho más caras que las de cualquier artista internacional. Por no hablar de las diferencias entre Madrid y Barcelona. Espero que se planteen una bajada de precios o me temo que se las comerán #OTDirecto21D

— Pablo Muriedas (@pmuriedas) 21 de diciembre de 2017