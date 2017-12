La nueva ‘profesión’ del príncipe Harry de Inglaterra: locutor de radio

Pese a que es de sobra conocido que el príncipe Harry de Inglaterra posee un carácter muy desenfadado, nadie esperaba que durante unas horas ejerciera como periodista. Y es que según ha revelado la cuenta oficial del Palacio Kensington, el hijo menor de Diana de Gales ha entrevistado a Barack Obama para el programa ‘Today’ del canal BBC Radio 4.

Esta entrevista se realizó el pasado septiembre, pero no verá la luz hasta el 27 de diciembre. Mientras se acerca la fecha, se han conocido ciertas pinceladas que provocan más interés si cabe. La conversación entre ambos fue profundamente cómoda e incluso hicieron gala del humor que les caracteriza, llegando a preguntar el que fuera presidente de EEUU si tenía que poner acento británico. “De ningún modo”, dijo Harry.

Here is a sneak preview of when @BarackObama met Prince Harry for the interview. Listen to the full interview on 27th December on @BBCr4today. pic.twitter.com/p5I1dUdyhx

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 17 de diciembre de 2017