Ada Colau revela que estuvo a punto de ser violada en dos ocasiones

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, compartió este sábado en un acto en homenaje a las víctimas de la violencia de género dos episodios que dejaron sorprendido al público que estaba siendo testigo de sus palabras. Y es que la catalana desveló por primera vez que cuando era más joven estuvo a punto de ser violada en dos ocasiones, aunque en sendos casos pudo evitarlo gracias tanto a la ayuda de la policía como de un joven que le acompañó a casa.

Según ha relatado Colau, en uno de los episodios un hombre la esperó cerca de la portería de su casa. “Se reía de mí, me desafiaba, y era de gran envergadura”, ha comentado. Este hecho le provocó una situación de pánico que le costará olvidar: “Me encontraba atrapada y no encontraba escapatoria. Pasé muchísimo miedo”. Pudo evitarlo con la ayuda de un chico que apareció en patinete y le ayudó a ahuyentar al posible agresor.

La segunda ocasión que Ada narró fue todavía más escalofriante. Colau fue rodeada por varios hombres que salieron de tres coches diferentes en la rambla de Catalunya de Barcelona y precisamente cuando estaban a punto de cogerla, “milagrosamente apareció un coche de policía y los hombres huyeron, pero estoy bastante segura de que, si no, me hubieran violado esa noche”. Sin embargo, no recuerda las palabras de los agentes de la mejor manera: “Me dijeron que como iba sola y vestida de esa manera a aquellas horas de la madrugada”.

Colau a través de sus declaraciones ha reclamado una mayor sensibilización sobre las víctimas y además, ha solicitado mayores partidas presupuestarias para acabar con la lacra de la violencia machista.