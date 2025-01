El plan de compras navideñas low cost de Penélope Cruz y Javier Bardem en el centro de Madrid

Lejos del glamour y la sofisticación que presumen delante de los focos, Penélope Cruz y Javier Bardem han protagonizado un paseo madrileño que no ha pasado desapercibido. Y es que han disfrutado de una tarde de compras por las calles de la capital en la que, más allá de su naturalidad paseando como unos ciudadanos de a pie, ha destacado las tiendas low cost en las que han decidido consumir.

En plenas Navidades, el matrimonio icónico del cine internacional ha sido captado por las cámaras de Gtres con ropa cómoda, en actitud relajada y portando bolsas de Flying Tiger y Primor, dos tiendas con precios asequibles y competentes para la mayoría de los bolsillos. La primera de ellas la llevaba la actriz de Madres paralelas y, las dimensiones de la misma dejan entrever que se trataba de una compra abundante que muy probablemente pueda estar destinada para regalos, ya que su catálogo corresponde con productos divertidos y decorativos que tienen un diseño muy original, a un precio muy económico, que pueden ser ideales para tener un detalle en estas fechas.

Penélope Cruz en Madrid. (Foto: Gtres)

Bardem era el encargado de sujetar la bolsa correspondiente a la famosa tienda señalada de productos de belleza y cosmética. En este caso, el tamaño era mucho menor, pero lo cierto es que LOOK ha podido conocer en exclusiva que la compra hubiera sido más grande de haber habido ofertas. Esto se debe a que Penélope estaba interesada en comprar una de sus cremas, pero en el último momento, al ver que su precio no estaba rebajado, decidió no incluirla en la cuenta final, tal y como le hizo saber a la dependienta que le atendía.

Javier Bardem y Penélope Cruz en Madrid. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que Penélope Cruz y Javier Bardem vivieron una larga temporada en Los Ángeles con motivo de los numerosos trabajos que protagonizaban en Hollywood. Sin embargo, hace más de diez años que decidieron volver a instalarse en su país natal, un lugar en el que, tal y como ha confesado el actor en la revista Interview, se sienten a gusto y tranquilos «entre su gente».

Aparte de estas llamativas compras, lo cierto es que son pocos los detalles que se conocen sobre los planes navideños que han llevado a cabo Penélope Cruz y Javier Bardem en estas fiestas. Son un matrimonio que sustenta una gran fama a sus espaldas, pero al mismo tiempo, siempre se han mostrado muy celosos de su intimidad, por lo que, a día de hoy, continúan siendo muy discretos en cuanto a su faceta privada se refiere. De hecho, en sus redes sociales no han compartido ningún contenido que desvele cómo y con quién han disfrutado de estas fiestas tan entrañables.