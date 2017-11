“Ni por las malas notas, ni por las broncas, ni por cada minuto que hemos estado enemistados. Sólo puedo decir: te quiero y te echo de menos”. Este era el mensaje que Bernat Asensio Borràs, hijo mayor de Meritxell Borràs escribía en su Twitter horas después de que su madre ingresase en prisión. La exconsejera del Govern de la Generalitat perdía su libertad este jueves por orden de la juez Carmen Lamela y su vida cambiaba para siempre. También la de los suyos, que profundamente apenados recibían la noticia entre la estupefacción y el dolor.

Ni per les males notes, ni per les bronques, ni per cada minut que hem estat barallats. Només puc dir: t’estimo i et trobo a faltar pic.twitter.com/FJZNpYBUcQ

— Bernat Asensio (@AsensioBernat) 2 de noviembre de 2017