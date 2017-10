Ágatha Ruiz de la Prada es una mujer nueva. Pasada la tempestad, en su caso comienza a reinar la calma. La diseñadora ha visitado el programa de Pablo Motos, ‘El Hormiguero’, en el que ha hecho repaso del último año de su vida. En él ha habido grandes éxitos profesionales, sí, pero también un acontecimiento difícil de soslayar: su divorcio del periodista Pedro J. Ramírez tras 30 años de convivencia. Más allá de lo evidente -su impactante pérdida de peso-, ¿cuáles han sido las ‘secuelas’ emocionales de ese divorcio?

“Te entra el vértigo, me quedé sin mi punto de referencia. Desde entonces, todas las noches me tomo un orfidal”, ha asegurado Ágatha. Los progresos se notan y ella se considera una mujer renovada: “Antes estaba atontada y no era feliz, ahora hago lo que quiero en cada momento. Me divierte todo, desde el trabajo hasta un camarero o un joven… Sí, los jóvenes también. Me divierte todo“. ¿Se ha tratado de una pulla hacia la nueva conquista de Pedro J.?

Este próximo domingo es un día muy especial para Ágatha: “Hace un año de la separación y lo voy a celebrar, va a ser la bomba. Ahora me siento más libre y contenta, antes no era tan natural”. ¿Qué cosas hace ahora que antes resultaban imposibles? “Por ejemplo, cogerme dos meses de vacaciones en verano o pedirte a ti que me trajeras a este programa”, ha asegurado la diseñadora a Pablo Motos. Ahora está abierta a todo, incluido al amor: “No lo descarto, me gusta provocar y que me provoquen“.