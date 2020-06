Mi delicado puerco, ¿De verdad crees que no lo noto? No me miras a los ojos cuando me hablas, ni siquiera me miras el escote que me he puesto para ti: me miras los pies. Ahora que estamos en verano y los llevo al descubierto puedes recrearte con la forma de cada dedito y cuando los observas los visualizas en tu mente con plena nitidez. Piensas en cuánto te gustaría larmelos uno por uno, degustando cada milímetro y diciéndote al mismo tiempo a ti mismo «soy un miserable».

Por supuesto que lo eres. No lo dudes un instante, cerdito. Mientras hablamos en la cafetería, precisamente porque eres transparente para mí, giro parcialmente mi silla y bamboleo levemente mi pierna para que puedas apreciar mi empeine mientras lo disimulas. Eres idéntico al conejo que persigue la zanahoria, pero intentas mantener el tipo.

Vayamos un poco más lejos, pensemos en cómo explotar esta diversión: da la casualidad de que llevo chanclas. Bonitas, parecen sandalias, sí, pero no por ello dejan de ser chanclas. Es decir: un zapato que pende de un hilo que sólo es sostenido por dos de mis dedos. Puedo lanzarlo y que parezca un accidente tal y como estoy haciendo ahora mientras doy un sorbo a mi Coca-Cola, y fíjate cómo se te ha ido la mirada y te ruborizas sin aparente explicación.

Se produce un silencio porque no tengo la menor intención de recoger mi zapato y… Voilá, batiste tu récord, menos de diez segundos en agacharte a recogerlo. Tiemblas porque nada deseas más que ponérmelo tú, pero no te atreves porque crees que no soy consciente de nada de lo que pasa.

Entonces, en esa pausa dramática, me inclino hacia ti para estar cerca de tu oído y que nadie más nos escuche y te digo:

Pónmelo, cerdo.

