La ‘proposición indecente’ de un fan a Paco León se hace viral

Paco León (43) se siente halagado y se ha hecho fan de uno de sus seguidores. ¿La razón? El actor y director ha recibido una curiosa petición a través de un mensaje privado en las redes sociales que ha querido hacer público y compartir con todos sus ‘followers’.

Este pantallazo del mensaje directo de un fan muy educado y muy natural. #muyfan pic.twitter.com/bCNJ26UePw — paco leon (@pacoleonbarrios) 27 de octubre de 2017

“Hace tiempo que te sigo y quería decirte algo”, comienza el mensaje que después sigue: “Me mola el rollo que llevas. Y yo siempre me he considerado hetero y tal… pero hace un tiempo que empecé a probar con otros tíos por curiosidad y bueno… El caso es que me molaría masturbar e incluso hacer una felación a uno de mis grandes ídolos que eres tú“. La propocisión concluye: “ante todo te mando mis respetos y mi admiración desde aquí. Espero tu respuesta campeón”.

León le ha querido quitar hierro al asunto compartiendo el mensaje con el siguiente comentario: “Desde luego no se puede tener más arte para pedir una cosa así. Todo muy normal y respetuoso. Todo un ejemplo a seguir”. Ver para creer.