Documental de Rocío Carrasco: horario y dónde ver el capítulo 10, en directo

Este miércoles, 10 de mayo de 2021, se estrena a las 22:00 horas en Telecinco y a las 20:00 horas en Mitele Plus el capítulo 10 del documental de Rocío Carrasco. Tras 20 años de silencio, la hija de Rocío Jurado ha decidido contar su verdad en ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. Un documental que ha generado un gran revuelo a nivel televisivo y social.

Todo apunta a que el décimo episodio será uno de los más importantes, y se emitirá integrado en dos partes. Del mismo modo que en semanas anteriores, será Carlota Corredera quien conducirá el programa a partir de las 22:00 horas. En el plató estarán algunos colaboradores como Paloma García Pelayo, Marc Giró y Ana Bernal-Triviño.

El capítulo 10 del documental de Rocío Carrasco se titula ‘Vibro’, y recogerá los acontecimientos que tuvieron lugar entre 2013 y diciembre de 2016. Hablará de sus recuerdos acerca del estreno del programa televisivo ‘Hable con ellas’ en Telecinco, en el que trabajó como presentadora. En ese periodo de tiempo también se casó con fidel Albiac y sus hijos, Rocío y David Flores, cumplieron la mayoría de edad.

Tal y como viene siendo habitual, ‘Sábado Deluxe’ ha emitido un avance del capítulo, y en él Rocío Carrasco cuenta cómo Antonio David Flores manipuló a su hijo David para intentar separarlo de ella. La hija de Rocío Jurado cuenta que su relación con David empezó a cambiar desde el mismo momento en que su hermana ya no vivía en su casa. El padre iba a ver al niño al colegio cuando no le correspondía y le decía cosas como que no hacía falta que estudiara porque lo iba a llevar a un programa de televisión.

Una de las veces David le confesó que su padre y su hermana estaban hablando de ella en el coche y que Antonio David Flores le dijo que como volviera a hablar bien de su madre o a defenderle, que se bajaba del coche e iba andando. Rocío Carrasco recuerda muy bien cuál fue el último día que vio a su hijo: el 23 de junio del año 2016. Ella se limitó a poner una reclamación judicial y, aunque la resolución estableció que se le tenía que devolver al niño de forma inmediata, pero eso no sucedió.