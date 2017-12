Este miércoles todo estaba listo para recibir en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria al cantante Raphael. La cita con su público estaba marcada desde hacía meses en el calendario del de Linares, pero finalmente no pudo ser. Unos problemas de salud que arrastraba desde hacía días hacían imposible que el artista estuviese al 100% en el escenario y dos horas antes de que diese comienzo el show se tomó la decisión: había que suspender el concierto.

Horas después de que se anunciase la cancelación de su actuación mucho se ha escrito sobre su estado de salud. Algunas informaciones apuntaban a que el cantante había tenido que ser evacuado en ambulancia y la preocupación sobre la gravedad de su dolencia crecía como la espuma. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. En conversación con LOOK, Amelia Bono ha dejado claro que su suegro “está bien” y que no pasaba nada. Al otro lado del teléfono se mostraba molesta por la cantidad de llamadas que había recibido este jueves a pesar de que no había ningún motivo para alarmarse.

“Lo de la ambulancia es completamente mentira. Raphael salió del Auditorio por su propio pie y conduciendo su coche hasta el hotel”, confirma a este digital Patricia, la secretaria personal del artista. Según ella misma explica, lo que ha provocado la suspensión del concierto es un catarro común. “Raphael arrastraba un resfriado desde hacía días, concretamente, desde su último concierto en Toledo (el pasado 2 de diciembre). Durante la prueba de sonidos en Las Palmas, el cantante se dio cuenta de que no estaba bien y que no podía cantar, así que decidió cancelar su actuación. Eso es todo. Ahora mismo está volando a Madrid y no hay de qué preocuparse”, concluye.

Patricia es consciente de que su ‘jefe’ es una persona trasplantada y que, por tanto, cualquier información sobre su estado de salud es susceptible de generar alarma. Pero no es el caso. Tan pronto como se cure el catarro, Raphael volverá a subirse a los escenarios y solucionará lo ocurrido en Las Palmas. Aún está por ver si se cambiará la fecha del citado concierto o si se procede a la devolución de las entradas.