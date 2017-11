¿Ha abandonado David Bustamante a Ares Teixidó?

Las declaraciones de Ares Teixidó hace unos días en un evento, en las que tildaba a David Bustamante como “amigo” y con el que no ha tenido “ningún contacto” parecían haber sofocado el incendio mediático generado a raíz del bombazo de su más que posible romance. Nada más lejos de la realidad. Kiko Hernández ha reavivado en ‘Sálvame’ un debate que apunta a escribir más capítulos.

El tertuliano ha aportado el testimonio de un amigo suyo en común con la presentadora que confirmaría su relación con el cántabro: “Ares se acercó a mi amigo a contarle la verdad, le dijo: ‘He tenido una relación con David Bustamante’“. Sin embargo, no ha sido nada fácil para la catalana, ya que se podría encontrar reprimida: “Estoy harta de guardar silencio, me siento abandonada por David. No quiere saber nada de mí desde que salió la noticia en prensa”.

Unas declaraciones que, de ser ciertas, echarían más leña al fuego de la ya existente y podrían suponer una brecha entre Bustamante y Ares Teixidó. Hace casi un mes que la revista ‘Lecturas’ sacó a la luz las citas que el cantante y la presentadora tenían en el nuevo piso de soltero del artista, en Pozuelo de Alarcón. Algo que ha sido confirmado por Hernández: “Bustamante iba a comprar comida y ella cocinaba en su casa para despistar a los fotógrafos durante varias semanas”.

Los dos se conocieron en una fiesta organizada por Telemadrid en el mes de septiembre, el mismo día que Paula Echevarría celebraba una multitudinaria fiesta de cumpleaños. Desde entonces, los bamboleos en su hipotética relación han sido constantes.