Isabel Preysler tendrá su propio clon en el Museo de Cera de Madrid. Y no, no se le brinda este homenaje por ser la ‘Reina de corazones’. La razón por la que se le rinde este homenaje no es otra que la de acompañar a su pareja, Mario Vargas Llosa, cuya figura lleva 11 años expuesta.

Desde que comenzara su relación con el premio Nobel de Literatura en 2015 se han convertido en inseparables, por ello se ha considerado que lo más conveniente es que también en el museo madrileño estén uno junto al otro. Todo un honor al que Preysler ha accedido encantada.

En el comunicado con el que se anuncia esta buena nueva, se apunta que el equipo artístico del museo ya le ha tomado medidas a la socialité. De hecho, concretan que ya ha ido a posar con “su habitual elegancia y belleza”. Pero hasta principios del 2019 habrá que esperar, pues hasta entonces no se presentará su figura.

Gracias a Mario se ha ganado un puesto junto al resto de celebridades que allí pueden admirarse, pero no es la primera de sus parejas que ha logrado tener presencia en el edificio de Colón; Julio Iglesias hace años que con un traje y su envidiable moreno posó de la misma forma que ahora lo hará Isabel.