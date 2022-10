Donaciones, reventas y arreglos: Zara se sumerge en el negocio de la ropa de segunda mano

Con la llegada de una nueva temporada, y otras marcas como Shein como gran competencia, a Inditex no le ha quedado más remedio que reinventarse y evolucionar para seguir siendo el grupo textil número uno dentro de la moda low cost. Para ello, Amancio Ortega y su equipo han elegido a una de sus marcas más conocidas, Zara, para dar comienzo a una nueva etapa que promete ser todo un éxito entre sus clientes. Y es que, al parecer, esta firma ya se está preparando para meterse de lleno en el negocio de la ropa de segunda mano.

Será a partir del 3 de noviembre cuando en Reino Unido se sacará a la luz una plataforma bautizada como Zara Pre Owned, cuyo objetivo no es otro que el de donar prendas, revender y arreglar otras que ya hayan sido utilizadas y presenten algún desperfecto con el único objetivo de dar una segunda vida a la ropa que estuvo en manos de personas que ya no la quieren por diversos motivos, y que puede resultar verdaderamente atractiva para otros. Un movimiento que Zara está intentando empujar al máximo, haciendo ver todos los beneficios que conlleva: “Esta nueva plataforma es una acción más que se enmarca en el enfoque de sostenibilidad de Inditex y su apuesta por avanzar hacia un modelo de economía circular, que abarca todas las fases de su actividad, desde el diseño del producto hasta la gestión de las tiendas, así como fabricación, logística y oficinas de la empresa”, han relatado, para después entrar en más detalles sobre en qué consiste: “Con el servicio de reparación, los clientes de la enseña estrella de Inditex podrán solicitar arreglos de cualquier prenda usada de Zara de cualquier temporada, que van desde la sustitución de botones y cremalleras hasta la reparación de costuras. El cliente puede realizar el proceso íntegramente online o en la tienda de la cadena que elija”, zanjaban.

De esta manera, ya no tendrás que hacer uso de plataformas como Vinted o Wallapop para deshacerte de las prendas que no usas. En Zara tendrás la posibilidad de vender tu ropa a otras personas a quienes también les guste tu estilo, sin preocuparte por tener que contactar con la gente ya que la firma se hará cargo de todo. Por el momento, no se sabe si esta opción estará disponible en España pronto o ya será para el 2023, lo que sí es cierto es que apunta maneras a la hora de convertirse en una muy buena alternativa a bajo precio para aquellas personas que les gusta lo vintage y que no quieren gastar mucho dinero pero sí usar prendas novedosas en sus looks.

Por si fuera poco, esta iniciativa viene acompañada de otra en la que se podrá donar todo lo que se quiera de Zara hacia la Cruz Roja. Además, de cara a este proyecto aseguran que será la marca la encargada de recoger la ropa en casa para después donarla. Todo un avance que consolida, aún más si cabe, a Inditex como una de las empresas textiles que no tienen rival en la actualidad.