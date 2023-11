Zara tiene el clon de los vaqueros de Victoria Beckham y los queremos en todos los colores

Considerada desde hace dos décadas como un icono internacional de la moda, ex integrante de las Spice Girls y esposa del ex futbolista David Beckham -dueño del Inter de Miami donde juega Leo Messi-, Victoria Adams tiene una firma de ropa con varios productos de primer nivel que algunas de las marcas españolas intentan copiar a un precio muchísimo más bajo que el original. Y Zara tiene el clon de los vaqueros de Victoria Beckham.

En los últimos meses nos hemos enterado gracias a las redes sociales que Zara tiene algunos clones de diversas prendas y suelen ser las mejores alternativas.

¿Cómo es el clon de los vaqueros de Victoria Beckham?

Claramente inspirados en los looks casuales que suele lucir la cantante y modelo, madre de cuatro niños junto al ex Manchester United, este pantalón de Zara viene en tres colores -azul claro, azul oscuro y negro- y puedes comprarlo en diversas tallas. Únicamente tienes que echarle un vistazo a la guía de la propia cadena para descubrir cuál es la que mejor va contigo.

Este producto, difundido en un vídeo de la cuenta de TikTok @buscandonubes, es muy parecido al que vende Victoria Beckham. Comparándolos frente a frente es difícil poder diferenciar uno de otro y, como son distintos a la mayoría de los vaqueros que comercializa Zara, llamarás la atención de todo el mundo. Incluso poseen una variante de color negro, que es exclusiva.

Un look distinto cada día

Este vaquero flare leg de tiro alto con cinco bolsillos y efecto lavado tiene una pernera estrecha y un bajo en evasé que le dan un aspecto muy atractivo. Y su cierre frontal con tres botones lo aleja un poco del modelo de Victoria Beckham que sólo tienes un modelo y color.

Confeccionado en una mezcla 99% algodón y 1% elastano, este pantalón resulta extremadamente agradable en cualquier situación. Puedes usarlo en toda clase de circunstancias, desde una salida con tu pareja al mediodía hasta un evento nocturno con tus amigas.

Cómo se puede cuidar este pantalón

En cuanto a los cuidados de esta prenda, nos dan un conjunto de recomendaciones para que dure más y resista mejor la rutina. Recuerdan que cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente y aconsejan que, para alargar la vida de tus prendas de denim, deberías lavarlas siempre a bajas temperaturas y del revés. De esa forma ayudamos a preservar los colores y la estructura del tejido.

Puedes lavar este jean a máquina en centrifugado corto y a un máximo de 30° C, sin recurrir a la lejía ni al blanqueador. Suponiendo que debas plancharlo, procura no pasarte de los 150° C. No lo limpies en seco, y pon la secadora a una temperatura más bien baja.

Si te gustan estos jeans a lo Victoria Beckham, desde este enlace puedes adquirirlos en Zara por un precio mucho más reducido. Y esto es una de sus ventajas.

Cuál es el precio de estos jeans

En varios colores, no cuestan 400 euros, que es el precio de la web oficial de la celebrity. Por supuesto, los de Zara son más baratos. Pueden ser tuyos por sólo 25,95 euros.

Hay diferentes tallas pero esto depende de cada color, así que si te gusta y quieres emular a la ex spice girl, entonces sólo debes buscar tu talla y color, y comprarlo. Si tardas mucho es posible que entonces se agote. Y tienes una prenda para todo porque es genial con el fin de ir más formal en una cena o bien informal en el día a día cuando vas a la oficina. ¡Escoge entre tres colores!