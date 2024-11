Zara lo ha vuelto a hacer. Las capas con flecos se han transformado en un fenómeno viral, redefiniendo el estilo actual con un matiz bohemio y refinado. Estos artículos se distinguen por su diseño enérgico, en el que los flecos añaden dinamismo y personalidad a cualquier estilo haciendo que cada look que llevemos se eleve al máximo potencial.

Elegantes y versátiles, las capas con flecos se ajustan a cualquier situación, desde un acontecimiento casual hasta un atuendo más elegante. Indudablemente, esta prenda es un indispensable que fusiona la creatividad con un estilo minimalista y moderno a partes iguales.

Capa beige de Zara. (Foto: Zara)

En color beige

La capa asimétrica de Zara en color beige se convertirá en tu nueva obsesión. Aporta estilo y calidez a tus looks esta temporada y las siguientes, ya que es un diseño que no pasará de moda. Confeccionada en hilatura de mezcla de lana, combina diseño y funcionalidad a un precio asequible de 39,95 EUR. Su cuello subido, con botones a presión ocultos, aporta elegancia, mientras que el bajo asimétrico con flecos a tono añade un toque dinámico y moderno. Ideal para días frescos, su corte corto y texturas suaves la hacen versátil para combinar con todo, desde vaqueros hasta vestidos. Una pieza única para destacar con comodidad y estilo y con la que te trasladarás a Aspen con tan solo ponértela.

Capa negra con flecos de Zara. (Foto: Zara)

Además, si lo que quieres es un toque más serio, Zara también ha diseñado este especial modelo en negro. Sin duda, un must have que no puede faltar en tu armario de invierno.

Inspiración bohemia

Otro de los modelos de Zara cuenta con una inspiración bohemia y chic debido al largo del patrón. Esta capa negra con flecos está disponible por 39,95 euros y es talla única. Asimismo, la puede encontrar tanto en tiendas físicas como a través de la página web.

Capa de Zara en color negro. (Foto: Zara)

Este modelo está confeccionado con un cuidado tejido que incluye un 11% de lana y un 7% de alpaca, ofrece suavidad y calidez sin renunciar al estilo. Su diseño tipo chal envuelve con comodidad, mientras que el detalle de flecos en el bajo aporta un toque moderno y desenfadado. Perfecta para realzar cualquier look, desde outfits casuales hasta combinaciones más sofisticadas. Una prenda versátil y funcional que se adapta a cualquier ocasión, convirtiéndose en un básico imprescindible para los días más frescos e invernales.