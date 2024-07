Han pasado 62 años desde que Marilyn Monroe nos dejó, pero su legado en la moda sigue tan vibrante como siempre. Su maquillaje perfecto, su rubio platino y sus looks audaces siguen inspirando a generaciones. En las décadas de los 40 y 50, Marilyn no solo conquistó corazones masculinos, sino que también encantó a las mujeres que intentaban emular su estilo y gracia incomparables. ¿Quién puede olvidar el icónico vestido de cuello halter y falda plisada en marfil, que Marilyn llevó en la película de 1955 La tentación vive arriba. Este vestido no solo hizo historia en el cine, sino que también se dice que jugó un papel en su ruptura con Joe Di Maggio. Diseñado por William Travilla, el vestido fue subastado en 2011 por la astronómica suma de 5.6 millones de dólares.

Hoy en día, Marilyn sigue siendo una musa para muchas marcas de moda. Recientemente, Zara ha lanzado una colección dedicada a esta leyenda. Son tres camisetas adornadas con imágenes icónicas de Marilyn capturadas por Milton H. Greene.

Marilyn Monroe con el icónico vestido blanco de cuello halter. (Foto: Gtres)

Esta colección no solo celebra la belleza intemporal de Marilyn, sino que también demuestra cómo su influencia sigue resonando en la moda. La actriz, siempre enigmática respecto a su vida privada, permitió que Milton H. Greene la inmortalizara en 52 escenarios distintos, creando así un impresionante archivo de más de 3.000 imágenes. Ahora, algunas de estas joyas fotográficas adornan la nueva colección de Inditex, capturando algunos de sus momentos más íntimos y cautivadores.

Descubre las tres camisetas de Zara en homenaje a Marilyn Monroe

Las camisetas de esta línea están confeccionadas con algodón 100%, garantizando confort y calidad a partes iguales. Disponibles en dos tonos blancos y uno gris, estas prendas tienen un precio de 19,95 euros y abarcan desde la talla XS hasta la XL. Cada diseño no solo rinde homenaje a la belleza perdurable de Marilyn Monroe, sino que también captura su espíritu único y sus pensamientos atemporales sobre la feminidad y el glamour.

Foto hecha por Milton H. Greene. Zara

La primera camiseta nos transporta a una sesión editorial en el estudio de Greene en Nueva York, marzo de 1955, donde Marilyn posa cariñosamente con un pequinés. Esta imagen no solo revela su amor por los animales, sino también la cercanía compartida con el fotógrafo, quien se convertiría en su amigo íntimo y colaborador.

Con cuello redondo y manga corta de Zara.

Por otro lado, la segunda camiseta, en tono gris, presenta el apellido «MONROE» destacado, acompañado de una imagen en la que la actriz luce un conjunto azul, irradiando una sonrisa radiante hacia la cámara. En esta escena, Monroe comparte su filosofía personal: «Siento que la belleza y la feminidad no tienen edad y no pueden ser fabricadas, y el glamour, aunque a los fabricantes no les guste, no puede ser manufacturado».

Camiseta confeccionada en hilatura de algodón 100% de Zara

Estas prendas no solo celebran la figura legendaria de Marilyn Monroe, sino que también permiten que sus palabras y su imagen continúen inspirando y resonando en el mundo moderno. Cada camiseta es un tributo vibrante a su impacto duradero en la moda y la cultura, llevando consigo un pedazo de la fascinación eterna que sigue rodeando a la eterna estrella de Hollywood.