Zara nos conquista con el vestido blanco de punto y crochet que es una pasada

Ya es verano y por esto hay prendas que nos van a conquistar con los ojos cerrados. Como el vestido blanco de punto y crochet sumaremos. Es ideal para la playa y también en nuestras noches más elegantes.

El vestido blanco de punto y crochet

Es el vestido de escote pico y tirantes anchos. Tiene detalle de tejido combinado en crochet y encaje y es importante remarcar que acaba en volante en la parte inferior.

En su confección, se emplean materiales nobles y de calidad, que te durarán más tiempo siendo una prenda top que llevarás en muchas ocasiones.

En cuanto al material está confeccionado en 100% algodón, siendo el encaje de 88% poliéster y 12% viscosa. El forro es de 58% modal y 42% viscosa.

Para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

El vestido debe seguir unos parámetros en cuanto a lavado porque si no se siguen las especificaciones de la etiqueta, puede ser que se estropee. Así que el vestido debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no debe usarse lejía / blanqueador, debe plancharse máximo 110ºC, sin limpieza en seco y se especifica no usar secadora, secar en superficie plana y planchar con vapor para recuperar su forma.

Qué debemos ponernos con el vestido

Es evidente que es un vestido para la temporada estival y también en primavera. Así que es ideal para ir con sandalias de todos tipos, desde alpargatas, hasta de cuñas o bien planas para tu mayor comodidad. Todo esto lo puedes encontrar en zara sin problema

También hay ropa interior, bolsos, gafas de sol y aquellos cardigans que llevarás especialmente cuando toca ponérnoslas en las noches más frescas de esta época.

Qué precio tiene el vestido

Este vestido en crochet tiene un precio de 89,95 euros en tallas que van de la S a la M. es por ello que debes escoger la que te vaya mejor y teniendo en cuenta que hablamos de un artículo que tiene la talla más grande de lo habitual.

En este caso, el vestido puede comprarse directamente en la web y te olvidas de ir a la tienda, de desplazarte y también te evitas colas que suele haber normalmente en las tiendas físicas de Zara. Y es que puede ser que no haya una tienda cerca de tu casa.