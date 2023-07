Zara lo está petando entre sus clientes: el vestido del verano que se ha vuelto viral

Está de rebajas y es tendencia. Es el vestido del verano que se ha vuelto viral. En diversos colores y estampado, es midi y el mejor para ser la reina de la fiesta.

Búscalo porque se está agotando y no lo vas a encontrar. ¡Es mágico!

Aquí tienes el vestido del verano que se ha vuelto viral

Es midi y estampado, y conjuga los colores burdeos y amarillo. Destaca por diversas cosas, como su material en algodón, el escote recto y manga abullonada por debajo del codo. Presenta también el cuerpo central en elástico tipo nido de abeja.

Es un vestido que favorece, que estiliza y que ofrece cantidad de ventajas para este verano.

Cóm o mantener este vestido

Elaborado en 100% algodón, desde Zara especifican que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Para conservar este vestido, debes lavarlo a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, sin limpieza en seco, no usar secadora y lavar por separado.

Cuándo nos lo ponemos y con qué

Es el perfecto para una escapada de fin de semana, para las noches más veraniegas y cuando empieza a refrescar y también de vacaciones.

La suerte es que en Zara hay variedad de prendas y complementos. Este vestido es ideal con alpargatas, también con sandalias planas o bien si las prefieres de cuña.

Es un vestido perfecto para ir con bolsos de yute, capazos y otros que tiene zara en su web. También hay pendientes y collares en color dorado, que le van perfectamente.

Dónde lo puedes comprar: en oferta

El vestido midi está en su web y en tiendas físicas. Por esto es bien fácil con un solo clic. Su precio es de 45,95 euros, y ahora está en oferta. Lo compras por 22,99 euros. Gracias al superdescuento de 49%, casi a mitad de precio.

Aunque quedan muy pocas tallas, puedes ir a la tienda física para ver si está la tuya. El vestido se vende de la XS a la XL. Antes de desplazarte, puedes mirar la disponibilidad en tienda a través de la web, así te evitas ir para nada.

Zara tiene siempre variedad de prendas bien coloristas y en tendencia y de momento todavía hay rebajas. ¡Aprovéchalas hay descuentos hasta el 50 y 60%!