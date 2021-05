Zara da un paso más. El grupo Inditex apuesta por una nueva firma de cosmética que llevará el nombre de “Zara Beauty”. Una nueva sección que estará disponible tanto a través de la web como en algunas tiendas físicas a partir del próximo día 12 del presente mes y que, por el momento, no se prevé como una marca separada, como es el caso de las tiendas de Zara Home.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

Hasta la fecha, en las tiendas de Zara ya existía una sección beauty con algunos productos de maquillaje y perfumes sobre todo, pero esta nueva apuesta supone una ampliación en el campo de la belleza hacia productos más específicos e incluso servicios. En principio, está previsto que comience a ofrecerse en algunas tiendas y poco a poco vaya expandiéndose a todas.

Según han explicado desde la compañía, los clientes podrán descubrir la colección completa mediante una experiencia inmersiva en la que no faltará un asesoramiento personalizado en belleza, que se ofrecerá en un total de 22 tiendas en un principio. 4 de las tiendas estarán en España. En Marbella, Madrid, Barcelona y A Coruña. El lema de esta nueva iniciativa es “There is no beauty, only beauties”, lo que deja claro el objetivo de adaptarse a las necesidades de cada persona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ZARA Official (@zara)

Aunque no han trascendido muchos detalles de este especial proyecto, sí se sabe que contará con la colaboración de la maquilladora británica Diane Kendal, que estará a cargo de los diferentes productos, que serán de máxima calidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Belletia (@belletiacom)

Al margen de las boutiques en las que esté disponible la colección, a nivel virtual se enmarcará en una pestaña de la web principal de la firma. A partir del 12 de mayo, los adeptos a Zara y los curiosos podrán ver en la web los looks creados por la maquilladora para la firma, bajo la perspectiva de profesionales de la fotografía como Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere o Mario Sorrenti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diane Kendal (@diane.kendal)

En la web también se pondrá a disposición del público un programa que permitirá recrear virtualmente el resultado de los diferentes productos en ojos, labios y rostro. De la misma manera, en las tiendas físicas habrá espacios dedicados a este aspecto para que el cliente puede vivir una experiencia totalmente inmersiva. La zona dedicada a la línea de belleza en las tiendas contará con espacios perfectamente diferenciados del resto, con una línea cromática propia en suelo, paredes, techo, y una iluminación diferencial. De lo que todavía no se tienen detalles es de los precios tanto de los productos o los posibles servicios con los que contará esta nueva apuesta del grupo Inditex, aunque sí ha trascendido que la marca ha optado por el color blanco como principal tono para el packaging de los productos.