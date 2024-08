Zara arrasa con el espectacular vestido que vuelve locas a las de 50

Elegante y luciendo figura. Siempre darás lo mejor de ti con el espectacular vestido que suele gustar a todas pero especialmente a las de 50. Es realmente elegante y en color kaki. Lo tienes para esta temporada porque si te lo pones durante el verano, verás como el bronceado se intensifica. Queda estupendamente con cinturón blanco, sandalias de este color y te lo pones llevándote un bolso también del mismo color que las sandalias, verás entonces de qué forma puedes lucir en todas las jornadas de estas vacaciones.

Lo mejor de este vestido es que no solamente está para el verano. Es posible ponérselo durante los meses siguientes y siempre vas a quedar bien. Es holgado pero no queda ancho, si no que marca cintura y puedes entonces ponértelo para cenas o bien fiestas. Y en cuanto vuelvas de tus preciadas vacaciones, es ideal para esos eventos corporativos si quieres volver a ser la más elegante. El vestido está en Zara y te lo compras tanto en la web como en la tienda física. Para lo segundo, es mejor que compruebes antes la disponibilidad y así ya lo tienes seguro. Mira tu talla y comprueba con la guía de tallas que aporta Zara en su web para que lo puedas tener mucho más claro.

El espectacular vestido que vuelve locas a las de 50

Una de las cosas que más destacan de este vestido es que está confeccionado en hilatura con lino. Posee escote pico y manga sisa, con bolsillos laterales ocultos en costura además del detalle de frunce en delantero. Se cierra de manera frontal con botones ocultos.

Los materiales son 58% lino y 42% viscosa, siendo el forro de 58% lino y 42% viscosa. Respecto a los cuidados, los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

En este caso, lo ideal es mirar las etiquetas para que puedas tenerlo siempre como nuevo y hacer caso a los consejos de Zara.

Lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto

No usar lejía / blanqueador

Planchar máximo 110ºC

Lim.Seco tetracloroetileno

No usar secadora

Cómo cuidar las prendas de forma general

Cada lavado consume agua y energía. El lavado a bajas temperaturas es más delicado con las prendas, no las encoge, ayuda a mantener los colores y consume menos energía.

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Combina tu vestido con accesorios

Sombra de ojos en crema en dos colores. Ideal para poder estar genial con el vestido. Este precio es de 8,95 euros.

Sandalia metalizada kitten en color dorado. Busca tu talla. Precio de 29,95 euros.

Bailarina doble tira piel en color rojo. El precio que tiene este zapato es de 35,95 euros.

Orchid 90 ml de precio 12,95 euros.

Braguita semitransparente tul para llevar con este vestido. Su precio es de 17,95 euros.

Sujetador semitransparente tul del mismo tono que la braguita y precio de 19,95 euros.

Cuál es el precio del espectacular vestido que te encantará

Está en la web de Zara y su precio es de 49,95 euros, y las tallas que tienes ahora en la web son de la XS a la XXL. Así que solo debes escoger la tuya para tener este vestido antes que ninguna. Corre porque puede agotarse en nada y cuando lo quieras ya será demasiado tarde.

