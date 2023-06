Zara apuesta por lo cómodo pero elegante: así es la sandalia plana que arrasa en la web

Ya puedes comprar el calzado para este verano. Y te aconsejamos la sandalia plana que arrasa, es de Zara y es muy cómoda.

Está en dos colores y seguramente querrás alguna de las dos, no te las pierdas porque vas a ser la reina de las fiestas.

Así es la sandalia plana que arrasa

Es la sandalia plana con detalle de hebilla. Destaca por muchas cosas como la doble tira y el detalle de hebilla metálica. Acabada en punta redonda es realmente cómoda y por esto te la llevas a todos lados. A tener en cuenta que la altura de la suela es de 2,5 cm.

Está confeccionada en corte, 100% poliuretano igual que el forro, mientras que la suela es de 100% estireno butadieno estireno y la plantilla de 100% poliuretano.

Cómo cuidar de las sandalias

Según Zara, acciones simples como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto, pueden ayudarnos a cuidarlos. Siempre que sea posible, intenta usar productos respetuosos con el medio ambiente.

En este caso, recomiendan no lavar, no sumergir en agua, no usar lejía / blanqueador, el cuero/Charol/Antic. Deben limpiarse con trapo de algodón seco. Está claro que no se pueden planchar, mientras que aquellos materiales como ante/Nobuck/Serraje hay que limpiarlas con cepillo suave o esponja dura. Además pueden protegerse con sprays tratantes o repelentes de polvo (hidrofugante para mopas). No se deben limpiar en seco, ni usar secadora.

Con qué combinar esta sandalia

Hay muchas propuestas. Porque te la pones para ir a la piscina y también en una cena por la noche, al ser muy versátil. Es por esto que es ideal con vestidos, pareos, también con shorts y hasta con faldas más o menos cortas.

Además las puedes comprar en dos colores. el blanco es más elegante y te lo pondrás en cantidad de ocasiones mientras que el color negro es el comodín porque queda bien con todo aquello que tienes y las prendas que comprarás este verano.

En la web de Zara

Tales sandalias están tanto en la tienda online de Zara como en sus tiendas físicas. Su precio es de 29,95 euros y en color blanco las tallas ahora que puedes comprar son de la 35 a la 42, aunque no hay 41.

En color negro, están todas las tallas menos el 36. Así que ya puedes comprar este calzado antes de que se agote. ¡Corre que puede volar en nada1