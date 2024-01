Vuelven las Adidas más clásicas y tienen una oferta jamás vista: perfectas para llevar con vaqueros

Si quieres unas zapatillas para siempre y que además no pasa de moda, vuelven las Adidas más clásicas y con oferta.

Es una de las buenas noticias que nos traen las rebajas, que podemos comprar calidad y prendas siempre de siempre por un precio más bajo. Te contamos todo sobre estas deportivas que siguen siendo un must aunque pasen los años.

Cómo son las Adidas más clásicas

Hablamos de la zapatilla Advantage que aporta elegancia total gracias a que es uno de los modelos más clásicos de la popular firma pero que sigue en vanguardia.

Con esta zapatilla deportiva, que tienes para todo, ya puedes dejar huella con un toque de estilo vintage. Esta zapatilla adidas combina el espíritu de los 70 con la energía de hoy. Las 3 bandas perforadas y la etiqueta cosida completan el look. Lleva también mediasuela Cloudfoam te ofrece una pisada cómoda que la convertirá en tu favorita para el día a día.

La parte superior contiene al menos un 50% de materiales reciclados. Su objetivo es plantear otra solución más que ayude a eliminar los residuos plásticos. Por lo que te llevas una zapatilla especial, un clásico, y de calidad que encima es sostenible. Con ello contribuyes a hacer un mundo mejor y protegemos el planeta.

Detalles que siempre marcan la diferencia

Con adidas tienes un mundo de explorar y una calidad fuera de serie. Esto se ve en sus materiales y detalles. Esta zapatilla deportiva, con acabados de primera, cuenta con horma clásica, se cierra con cordones, llevando una parte superior sintética suave y esa plantilla Cloudfoam que te permite ir siempre cómodo a todos lados. Con forro textil, tiene la suela de goma para una mejor pisada.

Como hemos destacado, la parte superior contiene al menos un 50% de material reciclado mientras que el color de la zapatilla es Cloud White / Cloud White / Arctic Fusion.

Comentarios siempre positivos

Antes de comprar el artículo, debes saber que es muy bien valorado y que todas las personas que lo han comprado están encantadas. No extraña, porque hablamos siempre de la superioridad que tiene adidas en todos sus zapatos.

Algunos de los comentarios que prueban ello son: “Súper cómodas! Fáciles de limpiar. Quizá los cordones muy largos” “¡Zapatillas bonitas, cómodas, clásicas y muy estilosas”, “Son básicos dentro de mi armario que no faltan! Zapatillas de combate, muy cómodas y fáciles de limpiar , muy buena calidad”, “Calidad súper, más bonitas en real que fotos y muy cómodas. Envío muy rápido”, “Muy bonitas para el día a día o para salir a tomar algo”, “Zapatos muy necesarios para cualquier look en el día a día, perfecto para cualquier ocasión y con cualquier look”.

Diversos colores y precios

Estas zapatillas están en oferta, ahora bien, como se venden en variedad de colores, no todos tienen el mismo descuento.

Podemos hablar del marrón, de la combinación de colores de verde con lengüeta en salmón, la dorada en su totalidad, la roja con perfecto descuento que se queda en 40 euros, o la de color negro, todas ellas combinables con muchas prendas porque la mayoría son blancas con estos detalles de colores que se ven.

Con qué nos ponemos las Adidas más clásicas

Con todo lo que tengamos porque es una deportiva estilosa que tanto sirve si quieres andar o hacer algo de deporte como para diario o hasta para fiestas. Es la marca que siempre queda bien y estarás moderna.

Por ejemplo, con vaqueros y top las tienes para diario y así vas cómoda a todos sitios. Cuando se trata de una reunión o de ir algo más vestida en la oficina, entonces va bien con trajes chaquetas y la zapatilla. Y si vas de cena o fiesta, siempre que no sea de etiqueta, son perfectas con vestido midi o bien corto y hasta con abrigos negros. Así el color blanco de las adidas resalta mucho más.

Cuál es el precio de las Adidas más clásicas

Por suerte están en oferta y esto permite, que gracias a las rebajas, puedes comprar este clásico de todos los tiempos a un precio menor.

Si el precio de inicio era de 80 euros, te llevas ahora estas adidas por sólo 48 euros, un precio casi regalado teniendo siempre en cuenta la calidad y que tendrás zapatillas para años. En este color tenemos la talla 36, 38 y 39, elige bien y mira las tallas porque no quedan tantas.

Ya puedes comprar esta zapatilla en la web de adidas de la manera más fácil y rápida. Desde la web de la firma, donde lo puedes comprar, anuncian que se trata de un producto incluido en las rebajas de invierno. Ahorra hasta un 50% en tus favoritos. Ahora bien, es una oferta que no se puede combinar con otras promociones. Yo no me lo pensaría mucho o las tallas volarán y no tendrás descuento puesto que el precio es de 80 euros.