Los cortes de pelo van cambiando temporada a temporada. Muchas veces vuelven cortes de hace años pero con un toque renovado.

Ya hace tiempo que el corte de pelo a capas arrasa. Hay distintos tipos y puedes elegir el que te guste y quede mejor. Según Revlon, para los peluqueros, es una solicitud muy común. Y cada vez que se mencionan las capas en los salones de belleza, surgen una serie de preguntas para el estilista. Por ejemplo: ¿cómo crearás capas para la textura y la longitud del cabello particular de este cliente? ¿Serás capaz de lograr el efecto deseado? Como decimos, puede cortarse de varias maneras, tanto si lo tienes largo como tipo bob.

Hoy en día, los peluqueros deben ser expertos en muchos estilos diferentes, que incluyen, entre otros, cortes para cabello corto, cortes para cabellos lisos y rizados, cabellos de longitud media, cabello largo con muchas capas, el estilo bob atemporal y atrevidos cortes como el pixie. En este caso, el corte de pelo a capas suele favorecer a prácticamente todas las mujeres porque ofrece volumen a melenas algo más largas.

Conocer el corte de pelo a capas de moda

Para elegir el corte adecuado debemos identificar primero la forma de nuestra cara y el tipo de cabello: «Para caras redondas, capas largas y flequillos laterales. Para caras ovaladas, casi cualquier estilo. Y si el cabello es grueso, necesitamos de capas para reducir el volumen, al igual que el cabello fino se beneficia de los cortes que añaden cuerpo», remarca María García, responsable de experiencia de cliente de la firma de productos capilares Dalire.

Entre los que más pueden rejuvenecerte, destacan el bob con capas, el flequillo recto o de cortina y las capas largas y suaves: «El bob con capas es un corte clásico más corto en la nuca y más largo hacia la frente. Las capas le añaden movimiento y textura, lo que ayuda a suavizar los rasgos faciales y crear un look más fresco. También, es un corte versátil que se adapta a diferentes longitudes y tipos de cabello. Por su parte, el flequillo rejuvenece casi de una manera instantánea, uno recto enmarca el rostro y resalta los ojos, así como el de cortina (abierto en el centro) suaviza la frente y añade un toque de juventud. En general, todos los flequillos pueden combinarse con cortes de diferentes longitudes, desde un bob hasta una melena larga», puntualizan desde Dalire.

Mientras que, que para quienes prefieran mantener el cabello largo, la experta recomienda las capas largas y suaves como la mejor opción: «Evitan que el cabello se vea más pesado y sin vida, creando una apariencia más dinámica y juvenil. Es especialmente favorecedor para quienes tienen el cabello liso o ligeramente ondulado».

Diversos tipos de cortes de pelo a capas

Bob Midi desconectado

Es un tipo de bob con un largo que a veces hasta alcanza los hombros, muy versátil y que nunca pasa de moda. Se caracteriza por capas que aportan movimiento y fluidez, ideal para cabello liso, ondulado o rizado. Predominarán los escalados, con flequillo, ondulados, con textura, a capas…

Short Shag

En este caso, se trata de la reinterpretación del clásico shag, con capas a partir de la coronilla, puntas desfiladas y una longitud más corta. Aporta volumen y textura para un look desenfadado. Y se presenta ideal para cabellos rizados u ondulados a los que favorece mucho añadir un flequillo texturidado a la altura de las cejas.

Midi en capas

Un estilo ideal para resaltar la textura del cabello y muy fácil de peinar. La melena sobrepasa los hombros con capas suaves y puntas desfiladas para un look dinámico y creativo. Es un corte que favorece a todo tipo de rostros, pero en especial a los más redondeados y cuadrados, ya que los alarga visualmente.

Capas largas en cascada

All Things Hair comenta en su web que las capas largas en forma de cascada es un estilo muy de moda esta temporada son las capas en cascada. Consisten en una serie de peldaños que crean un ángulo de raíz a puntas. Este estilo es particularmente recomendado en el cabello lacio o alisado.

Pixie con capas cortas

Los mismos expertos de All Things Hair comenta en su web que , si quieres darle dimensión a ti corte pixie largo, corta unas capas cortas en la corona. Este truco es efectivo en el cabello lacio y plano como el de nuestra modelo. Varias capas cortas le aumentarán el cuerpo y volumen al cabello de la corona.

¿Para quién es adecuado el corte a capas?

Davines hace referencia a que, a diferencia de otros cortes, un corte a capas se puede personalizar, por lo que es adecuado para prácticamente cualquier persona. La clave es hablar con el peluquero: escucha los consejos de los expertos para saber qué corte te conviene más y cómo conseguirlo.

Además, son fáciles de mantener. A diferencia de un corte recto que requiere frecuentes arreglos y alisados para parecer perfecto, un corte a capas crecerá de forma más natural, tanto en longitud como en color.