Visto en Inditex: las mejores gangas de las tiendas míticas de la firma

Estamos en rebajas y como no nos demos prisa, cantidad de accesorios y ropa volarán. Por esto te damos a conocer las mejores gangas de las tiendas míticas de Inditex. Anota y ya puedes empezar a comprar.

Hay un poco de todo e importantes descuentos. Le das al clic y lo tienes en tu casa.

Las mejores gangas de las tiendas míticas de Inditex

La suerte de la gran firma es que tiene algunas de las marcas más conocidas. Tanto para conjuntos más formales como otros para el día a día, para mujeres más maduras, jóvenes, teens, hay de todo…

Blazer brillos de Zara

La blazer de cuello solapa y manga larga con hombreras es uno de los modelos que no te puedes perder de la marca madre de Inditex. Es de tipo cropped, por lo que hablamos de una chaqueta distinta, corta y que ensalza nuestra figura. Además viene con detalle de brillos gracias a esos falsos bolsillos delanteros con solapa. Se cierra de manera frontal con gancho metálico.

Su precio es de 55,95 euros y se queda en 39,99 euros, gracias al descuento del 28%, y ahora solo queda la talla L. si es la tuya entonces no tardes en adquirir esta prenda porque puede volar antes de lo que creas. En la misma web tienes los materiales de confección y también cómo debes cuidar esta chaqueta.

Sudadera ajustada

Oysho empezó con ropa íntima y ahora tiene variedad de prendas aunque se focaliza en este tipo de especialidad.

En este caso, destacamos la chaqueta crop ajustada con tejido con modal y calidad soft touch, de tacto suave. Lleva el detalle de capucha regulable mediante cordón y cierre frontal mediante cremallera. Es corta y por esto sienta tan bien. Se confecciona en exterior con: 57% modal, 37% poliéster y 6% elastano.

Está en dos colores, blanco y morado o violeta. Así ya puedes escoger el que más te guste y combinar con otras prendas tanto en tus salidas más formales como en aquellas donde también puedes ir de cena con esta chaqueta y una falda midi o mini según quieras.

Como el resto de prendas y gracias a las rebajas, se compra con descuento, por lo que pagarás más por ella. Su precio es de 29,99 € y la tienes en este momento por 19,99 €, gracias al descuento que aplicáis del -33%.

Jeans push up: gangas de las tiendas

A la hora de comprar unos vaqueros, siempre elegiremos los que resalten nuestra figura y nos sientan mejor. Si eres más bien de glúteos carpeta, entonces se puede remediar con estos jeans push up de tiro alto, con detalle de costuras redondeadas en la parte de atrás para realzar la figura. Llevan diseño de cinco bolsillos y cierre frontal con cremallera y botón metálico.

Tiro: High waist, a la altura del ombligo

Tejido: Superelástico

Fitting: Ajustados al muslo y al tobillo

Están en Stradivarius y lo mejor es que se compran en 4 colores diferentes, según se azul claro, más fuerte, negro…

Ahora los tienes en rebajas, así que no podrás decir que no. Su precio era de 25,99 euros, pero gracias al descuento ahora aplicado del -38%, te lo llevas por sólo 15,99 euros. Hay diversas tallas según cada color, de la 32 a la 44, pero cuidados no tardes porque te puedes quedar sin prenda en nada. Ya sabes que la gran parte de buenos precios en las rebajas se suelen agotar.

Bolso bandolera multiposición acolchado cadena

En Bershka tienes de todo, desde vestidos a pantalones, pasando por trajes chaqueta. Y por supuesto, bolsos.

Es el caso de esta bandolera mini, con cadena que llevas a todos lados. Se confecciona en 100% poliuretano, con asa larga en 100% hierro y forro de 100% poliéster. Para mas señas, este bolso tiene unas medidas de Alto x Ancho x Fondo: 13 x 19 x 6 cm.

Para que dure, son importante sus cuidados, sigue las instrucciones de cuidado y lava tus prendas solo cuando sea necesario. Reduciendo los lavados y los secados alargamos la vida de nuestras prendas y reducimos el consumo de agua y energía.

No lavar

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

En oferta

Contaba con un precio de 15,99 euros, cuando ahora lo compramos por 7,99 euros en un descuento del 50%, por lo que pagas sólo la mitad por este bolso.

Tienes cantidad de prendas más en todas estas tiendas del grupo Inditex y las puedes comprar online o directamente en sus tiendas físicas. Mira bien las etiquetas de los precios, siempre de haber el precio inicial y el que tienes ahora con descuento. Si no te queda algo claro, siempre está toda la información que cada una de las webs o bien se acude a las tiendas para preguntar aquello que queremos.

Si quieres comprar y ahorrar al mismo tiempo, aprovecha entonces las rebajas. no siempre hay descuentos tan importantes.