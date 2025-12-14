A lo largo de su vida fueron muchos los estilismos de la anterior princesa de Gales que marcaron tendencia y que fueron copiados hasta la saciedad por sus contemporáneas, pero también por las generaciones posteriores. Casi tres décadas después de su muerte, Diana sigue siendo un referente de estilo, no solamente para Kate Middleton -que suele hacerle guiños de manera recurrente-, sino también para mujeres en todo el mundo.

A pesar de que un estricto protocolo regía todos sus estilismos -sobre todo durante los años en los que fue miembro de la familia real-, Diana consiguió imprimir un estilo propio y personal a cada una de las prendas que llevó durante su vida. Muchas de ellas, de hecho, desprenden un aire atemporal que hace que pudieran ser utilizadas ahora como si fueran tendencia.

Aunque son muchas las prendas que hizo populares la madre de los príncipes Guillermo y Harry, hay unos estilismos que han pasado a la posteridad por ser poco habitual ver a los royals con ellos. Estamos hablando de sus looks más deportivos, los que Dina utilizaba para ir a un conocido gimnasio de la capital británica, ya que a la princesa siempre le gustó cuidarse y estar en forma. El deporte era una parte fundamental de su vida.

Diana de Gales con una sudadera. (Foto: Gtres)

La sudadera icónica de Diana

Son varios los estilismos que la primera esposa del rey Carlos III usaba en sus jornadas de deporte, pero todos ellos tenían en común el uso de mallas, zapatillas y sudaderas amplias. Una estética athleisure que hoy va mucho más allá del ámbito deportivo y a la que muchos recurren en su día a día, sin necesidad de limitarla al ejercicio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Virgin Atlantic (@virginatlantic)

Entre las sudaderas que llevaba la princesa se encontraban la de la Universidad Northwestern -que también ha llevado Meghan Markle-, una de Ralph Lauren con las letras USA, otra de Harvard o la de color azul de Virgin Atlantic. Esta última acaba de ser reeditada por la compañía para todos aquellos que quieran tenerla.

Según han confirmado desde la compañía, Virgin Atlantic ha decidido poner de nuevo a la venta esta sudadera de color azul que llevó Diana de Gales en los últimos años de su vida. Lo hace en una edición limitada con el objetivo de recordar una época pasada en la línea aérea y con un propósito solidario.

Diana de Gales con una sudadera. (Foto: Gtres)

La edición limitada tiene el logo original de Virgin Atlantic y el mensaje «Fly Virgin» junto a una mujer con un maillot de color rojo intenso. Una estética retro y vintage que está muy de moda en los últimos años. Además, de cada una de las sudaderas que se vendan se van a destinar 10 libras a la organización Save the Children, para apoyar a las generaciones más jóvenes afectadas por emergencias globales, desastres naturales o conflictos.

La primera colección de sudaderas va a tener un total de 250 piezas con tallas de adulto y de niño, por lo que se va a convertir tanto en una edición para coleccionistas como para aquellos que quieran rendir tributo a la memoria de Diana de Gales por una buena causa.