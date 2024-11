Es viral en TikTok y tardas un minuto: así es como te puedes hacer el moño que arrasa esta temporada

TikTok se ha convertido en la puerta de entrada del moño que vemos en todas las calles, arrasa esta temporada y nos permite peinarnos perfectamente en un minuto. Lo que necesitamos en estos tiempos que corren es poder estar listas en el mínimo tiempo posible. Lo conseguiremos a través de una serie de elementos que debemos tener en cuenta y que pueden ser más fáciles de poner en práctica de lo que nos imaginaríamos. Es hora de apostar claramente por ese peinado de peluquería que queremos hacer rápidamente.

Son tiempos de esperar qué es lo que pasa en estas jornadas en las que realmente todo puede ser posible. Nos espera una cita rápida o simplemente necesitamos estar muy pendientes de lo que está pasando a nuestro alrededor. Queremos ir a la última moda y para hacerlo, nada mejor que empezar a hacer algunos pequeños gestos que pueden ser claves. A la hora de peinarnos, nada mejor que ser conscientes de lo sencillo que es, tener un moño de esos que impresionan, perfectamente hecho en un abrir y cerrar de ojos.

Puedes hacer el moño que arrasa esta temporada

Las redes sociales son el origen de una gran variedad de trucos que debemos conocer y que quizás hasta ahora no deberíamos tener en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que tenemos por delante y en cómo afrontarlo, de la mejor manera posible.

Son días en los que quizás no esperaríamos está situación pendiente que quizás hasta ahora no pensábamos. Realmente podemos encontrar en TikTok más de un truco para salir de casa perfectamente vestidas, pero también para saber en todo momento qué podemos obtener.

Será el momento de empezar a pensar en lo que puede esperarnos con algunos elementos que acabarán llegando de mano de unos detalles que son claves y que podemos poner en práctica. Es el momento de empezar a pensar en lo que llega y en la manera de poder organizarnos.

Este moño viral lo podemos crear tan rápidamente que nos sorprenderá el resultado, podremos ver cómo nos queda y la manera en la que obtendremos ese peinado perfectamente organizado que queremos poner en práctica. Toma nota de la manera de conseguirlo en un abrir y cerrar de ojos, siguiendo los pasos de esta influencer.

Así es cómo conseguirás peinarte rápidamente

La influencer @kerina.wang es alguna de las que reproducen este peinado viral que puede acabar siendo el que marque nuestras jornadas a partir de ahora. Antes que nada, debes tener en cuenta que para hacerlo correctamente, se necesita disponer de una melena larga, para poder seguir sus pasos.

Los moños son una forma de conseguir que el pelo se vea bien, aunque no lo esté. Si no has tenido tiempo de ducharte o de peinarte antes o, simplemente, te ha quedado la melena peor de lo que esperabas, no lo dudes. Este proceso puede llegar a ser el que necesitas para salir de casa con un peinado de estrella de Hollywood.

Los pasos para hacer este moño son los siguientes:

Hacer una coleta. Partiendo con el pelo suelto y peinado, el primer paso será amarrarse el cabello haciendo una coleta. Dependiendo a qué altura se haga esta, la del moño resultante también variará, por lo que será un buen momento para decidir si se prefiere más alto o más bajo.

Darle la vuelta a la coleta. El siguiente paso es la clave de este peinado y determinará el resultado final, por lo que conviene llevarla a cabo con calma en las primeras ocasiones. El método consiste en abrir por la mitad el pelo por la parte superior del recogido de la coleta. A continuación, esta se introducirá por debajo, haciendo un movimiento reverso.

Ajustar el moño. La coleta debe haberse dado la vuelta al revés y sobresalir por la parte superior, pero sin que salga del todo, debe quedar hacia la mitad de su largo. Ya solo quedará darle unas vueltas sobre sí misma para que se recoja más el cabello y que quede la forma del moño.

Sólo te quedará personalizar este peinado a tu aire, vas a poder conseguir aquello que deseas en un abrir y cerrar de ojos. Será cuestión de ir a por él y de hacer realidad una serie de procesos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después. Hazte con él y comprueba lo fácil que es conseguir peinarse correctamente. En especial si quieres darle a tu melena otro aire, no dudes en hacerlo, será la manera de hacer realidad ese peinado especial para un día en concreto o simplemente acabar con las clásicas coletas de toda la vida.