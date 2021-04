El kimono es una de las prendas estrella de la temporada que acaba e empezar. Junto con el caftán, el kimono va a convertirse en los próximos meses en nuestro aliado para darle un aire diferente a nuestros looks, capaz incluso de transformar un estilismo en clave minimal en otro mucho más sofisticado con un simple complemento. Son numerosas las marcas que ya han llenado sus colecciones de este tipo de prendas, que son a la primavera y el verano lo mismo que el cárdigan al otoño y el invierno, aunque con un plus extra de versatilidad y de originalidad. Una de las personas que más sabe de este tipo de complementos es la hija menor de la infanta Elena, Victoria Federica de Marichalar.

La joven es todo un icono de estilo para su generación y también para las que van detrás de ella. Con una figura envidiable, alta y muy estilizada, así como un porte que recuerda al de su abuela paterna, la condesa viuda de Ripalda, Victoria Federica destaca por su elegancia y su capacidad para adaptar las últimas tendencias a su propio estilo y por su maestría a la hora de combinar marcas de lujo con prendas low cost, siempre sin perder su esencia. En esta línea, Victoria es una de las mayores adeptas a tanto a los caftanes como a los kimonos, pero en especial a estos últimos, en cualquier época o circunstancia.

La sobrina de Felipe VI lleva varios años sucumbiendo a los encantos de esta original prenda. Victoria Federica guarda en su armario kimonos de todos los tipos, que le dan un aire boho chic a sus looks. La hemos visto con kimonos en tonos alegres, con estampados étnicos, pero también con otros más sobrios, y en tejidos que van desde las sedas hasta el lino, lo que demuestra que esta es una de las prendas favoritas de su armario. Aunque recurre a ellos especialmente cuando hace calor, ya que son perfectos para hacer que un look destaque, aportar una sensación confortable cuando refresca un poco sin resultar incómodos.

A todos los efectos, la hija menor de la infanta Elena y Jaime de Marichalar ha sido toda una precursora de una tendencia que arrasa esta temporada. No hay más que echar un vistazo a las colecciones de la mayor parte de marcas low cost para combrobar que el kimono será la prenda estrella de este verano que cada vez está más cerca. Zara y Mango son solo algunas de las marcas que ya cuelgan en sus webs kimonos y caftanes que prometen ser todo un éxito de ventas y que darán una nueva vida a los looks más clásicos del verano. ¿A qué esperas para conseguir el tuyo?. No te arrepentirás.