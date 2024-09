Vestidos de Sfera, C&A y Women’secret que compiten con Massimo Dutti por menos de 20€

Empieza en breve una nueva temporada y debemos tener las prendas que más nos pondremos los próximos meses. Si miras tendencias tendrás a tu alcance desde vaqueros, pasando por pantalones anchos, faldas midi y también diversos vestidos de Sfera, C&A y Women’secret que no tienen nada que envidiar a muchas otras firmas, como Massimo Dutti. Los tienes a buen precio para que la cuesta de septiembre sea mucho más llevadera. Pues todos tienen un precio de menos de 20 euros. Elige el vestido que te guste más.

Midi, más largo, corto, ajustado, holgado para ir a trabajar o bien en estampado, tienes un vestido diferente para cada ocasión. Haz inventario de tu armario y para que tengas mayor orden, puedes donar, vender o tirar aquellas prendas que ya no están mejor o no te gustan y entonces tendrás también para poder adquirir otras. así tienes espacio. También toca el cambio de armario con aquellos vestidos algo más otoñales que además te sientan perfectamente. Elige siempre calidad y con estas marcas los tendrás y con precios algo más económicos que muchas otras. aquí tienes diversos ejemplos de lo que se va a llevar en esta nueva temporada.

Vestidos de Sfera, C&A y Women’secret

Para diversidad de meses, tienes este vestido de C&A, escotado y de tirantes. Es de tipo evasé con escote en pico. En tejido ligero y de caída fluida. Lleva tirantes trenzados con cintas de adorno fijas, escote en pico profundo y bolsillos laterales al bies.

El vestido está confeccionado en exterior 80% en viscosa y 20% nylon. Los cuidados que se indican para esta prensa son lavar en ciclo de lavado suave a 30°.

Está en dos colores y en descuento. Lo obtienes en negro y rojo y el precio era de 29,99 euros, cuando se queda ahora en 16,99 euros con un descuento del 43%.

Entre los vestidos de Sfera, encontramos el que se presenta un vestido bicolor en negro y turquesa que te va a encantar. Es bicolor paneles de manga sisa y cuello redondo. Su precio es de 19,99 euros en tallas que van de la S a la XL. Escoge entonces la tuya.

Para este otoño e invierno, tienes un vestido midi picos volante de Women’secret. Lo tienes midi de manga larga con volumen, con escote en uve, con goma ancha en la cintura, con volantes en los puños con bajo con picos con volante y con estampado.

Está confeccionado en 100% viscosa y se cuida, según lo especificado en la etiqueta. Dentro de la web aconsejan que este vestido se lave a temperatura máxima de lavado 30C, no blanquear, secado delicado en secadora, planchado medio, limpieza en seco con percloroetileno.

Es otro vestido que está en oferta y por esto nada mejor que beneficiarte de este descuento antes de que sea tarde.

El precio es de 39,99 euros y se queda en este momento a un precio de 19,99 euros, pudiendo tenerlo a la mitad de precio. Las tallas que puedes adquirir son la 34 y la 36.

Por su parte, C&A tiene el vestido que todas soñamos porque es realmente versátil. En tres colores diferentes, negro, rojo y beige es fantástico tanto si lo compras para ponértelo en el trabajo como para ir de fiesta.

Hablamos de una pieza ceñida en punto de viscosa elástico con frunces a lo largo de la costura lateral. Está confeccionado en 95% Viscosa, 5% Elastano y en sus cuidados, debes tener en cuenta que debe lavarse en ciclo de lavado suave a 30°.

Su precio es de 17,99 euros y se queda en 9,99 euros gracias al descuento del 44%. Así lo tienes siempre a buen precio.

Para llevar este vestido tienes otras prendas que te encantarán. Es el caso de la cazadora de raso en negro y precio de 36,99 euros, o el pack de 5 calcetines a un precio de 12,99 euros en las tallas que desees.

Todavía hay más vestidos que te puedes llevar ahora por un precio más bajo. Por ejemplo, el Vestido corto estampado étnico de Women’secret. Lo querrás por muchos motivos:

Es corto confeccionado con tejido de bambula de viscosa, con estampado étnico en tonos rosa, y detalle de flecos en el bajo. Perfecto para llevarlo a la playa, piscina o en tus looks de calle más estilosos.

Tirantes finos ajustables con detalle de abalorios.

Cinturilla con goma elástica para mejor ajuste.

Combina con otras prendas y accesorios de la misma colección.

El material de este vestido es de 100% viscosa. Y sus cuidados, para mantenerlo y hacer que esté realmente como nuevo, son los siguientes: temperatura máxima de lavado 30C. Centrifugado corto, no blanquear, no secar en secadora, planchado suave y no lavar en seco.

El precio de este vestido es de 34,99 euros y ahora está de rebajas. Por lo que no lo puedes dejar pasar por alto. el precio se queda en 13,99 euros y las tallas van de la S a la XL. Elige entonces la que vaya mejor para esta prenda.