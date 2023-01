El vestido de Zara que ha causado sensación entre las chicas madrileñas

Es tiempo de rebajas y de conseguir prendas siempre al mejor precio. consigue con un descuento del 34% el vestido de Zara que ha causado sensación.

En un estampado en blanco y negro y lo llevarás tanto ahora como durante la primavera. Aseguramos que no pasarás desapercibida.

Así es el vestido de Zara que ha causado sensación

Y lo tendrás para ti con descuento gracias a las fantásticas rebajas que tienen lugar en esta tienda en este momento.

Es el vestido midi estampado y confeccionado en viscosa. Presenta el cuello redondo y escote pico con manga larga abullonada acabada en elástico. Lleva el bajo asimétrico y también cierre frontal con botones.

Sus materiales y cómo poder cuidarlo

El vestido está elaborado en 100% viscosa y entre sus cuidados, Zara destaca que los lavados a bajas temperaturas y los programas de centrifugado suaves son más delicados con las prendas, ayudando a mantener el color, la forma y la estructura del tejido. Al mismo tiempo, reduce el consumo de energía que se utiliza en los procesos de cuidado.

En concreto, este vestido debe lavarse a máquina max. 40ºC centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, no usar secadora y secar en superficie plana.

A destacar que desde Inditex trabajan con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de nuestros estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de las prendas.

Para evaluar su cumplimiento han desarrollado un programa de auditorías y planes de mejora continua.

Completa tu look

En la misma web de Zara puedes comprar variedad de complementos que van bien con este vestido. Es el caso de los zapatos de tacón en negro que ahora rebajados cuestan 19,99 euros, también el sujetador bralette seda de 25,99 euros, y el eyeliner recargable de 7,95 euros.

Dónde se compra el vestido

Lo tienes en la web de Zara y lo compras a un clic. Una de las ventajas es que ahora está rebajado. Si antes el vestido costaba 39,95 euros, ahora lo tienes a 25,99 euros, estando al 30% de descuento.

Las tallas ahora disponibles son de la XS a la XL, si bien en algunas tallas quedan ya pocas unidades. Por lo que hay que darse prisa para conseguir tu talla, tanto si la quieres más ajustada como algo más holgada según como lo desees. Ya puedes comprarlo ahora mismo.

Además como tambien hay rebajas en general, puedes hacerte con otros vestidos y prendas de la marca.