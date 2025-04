El vestido de Zara que todas desean: de inspiración griega perfecto para un evento

La primavera ya está aquí y consigo Zara ha lanzado sus nuevos diseños. Unos diseños de ensueño e ideales y, sobre todo, low cost. Entre ellos destaca un vestido de inspiración griega que se convertirá en tu nueva obsesión. Es perfecto para cualquier tipo de evento formal e incluso te convertirás en la invitada perfecta.

Se trata de un patrón en color beige realizado en tejido satinado, lo que aporta ese toque de sofisticación y glamour a partes iguales. Presenta un escote asimétrico y fruncido. Además, al tener una caída ligera el movimiento lo facilita.

Parte delantera del vestido satinado de Zara. (Foto: Zara)

Tiene un precio de 39,95 euros y se puede encontrar desde la talla XS hasta la XL. Sin duda, es una buena opción para tener un perfecto fondo de armario porque este tipo de prendas evitan cualquier quebradero de cabeza, estilísticamente hablando.

Parte trasera del vestido viral de inspiración griega. (Foto: Zara)

Este vestido made in Spain lo puedes lucir de varias formas. Por un lado, a modo de vestido, pero también para esos días en los que refresca más puedes incorporar un jersey por encima. De esta manera, tendrás un dos en uno por el mismo precio.

Una combinación ganadora

Para poder rematar este estilismo, lo ideal es combinarlo con unas sandalias de tacón, bien sea alto o bajo. En este caso, Zara ha diseñado un modelo perfecto para este vestido de inspiración griega con el que brillarás con luz propia.

Sandalias doradas con tacón de seis centímetros. (Foto: Zara)

Si lo que buscas, además de estilo y tendencia, es comodidad, este calzado es perfecto para ti. Se trata de un zapato tipo sandalia de seis centímetros. Tiene efecto metalizado en dorado y el detalle de tiras en la parte delantera. Por otro lado, gracias a la trasera con pieza elástica ajustable se adaptará a la perfección a tu tobillo. El acabado en punta aporta ese toque de sofisticación. Cuesta 39,99 euros y lo puedes encontrar desde el número 35 al 41.

Eso sí, date prisa porque promete ser el calzado de la temporada que no tardará en hacerse viral porque también combina con otro tipo de prendas y, teniendo en cuenta que el dorado es uno de los colores de esta época del año y del próximo verano, este zapato joya es, sin duda, un must have para todas las verdaderas fashionistas. ¿A qué esperas para hacerte con este look?