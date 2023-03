El vestido de Sfera a un precio low cost que podrás usar para una boda o comunión

Habrás notado que, por lo general, cuando asistes a una fiesta la mayoría de las invitadas usan los mismos tonos. Casi todas van de negro o llevan alguno de los colores claros indicados como tendencia para esas estaciones. Siempre que quieras diferenciarte, este vestido de Sfera a un precio low cost te permitirá hacerlo. ¡Y de qué forma!

Se trata de una de las mejores opciones para lucir un color que nadie más tendrá en tu próximo evento social. Hablamos del tono frambuesa, que sale completamente de lo común y te permitirá atraer todas las miradas.

Debes saber cómo es el vestido de Sfera a un precio low cost

Ideal para la primavera

Consideramos que ésta es una alternativa ideal para la primavera que ya viene por ser un color vivo y alegre. Representa mucho de lo que esta estación significa, con sus días más largos y el florecimiento de los árboles.

Disponible en tallas S o 38 y L o 40, este vestido largo con detalle de flecos es perfecto para las mujeres diferentes. Si eres una de esas que gusta de ir distinto a las demás, puedes estar segura de ser la única con ese frambuesa.

Cómodo y muy fácil de lavar

Gracias a su composición 100% viscosa de la mejor calidad del mercado, casi te olvidarás de que lo tienes puesto. Podrás disfrutarlo toda la noche, bailando con tu pareja o con tus amigas sin sentir molestias ni incomodidades.

Al día siguiente, lavarlo tampoco será un problema porque puedes meterlo en la lavadora a un máximo de 30° C. También puedes plancharlo antes de la fiesta, a no más de 110° C, para quitar cualquier arruga que descubras.

Recuerda, eso sí, que no debes utilizar lejía porque podrías arruinar los materiales con los que está hecho.

Precio, envíos y devoluciones

El coste de este vestido es de 59,99 euros, un precio justo analizadas sus principales virtudes y nulos defectos. Dadas sus características, podrás recoger este vestido en alguna de las tiendas de la firma en las dos o tres semanas posteriores a su compra, así que date prisa y asegúrate el tuyo si acaban de invitarte a la fiesta.

Si no tienes una tienda de Sfera cerca, no te preocupes porque puedes enviarlo a otro de los puntos de recogida. Esta marca trabaja con Correos, Celetiras y Supercor, y los envíos allí cuestan solamente uno o dos euros.

Por lo demás, si no estás satisfecha podrás devolver el vestido gratis en sus tiendas.