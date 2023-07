El vestido minimal con escote en la espalda de Zara que ya tienen todas las pijas

Suelto y super cómodo, así es el vestido minimal con escote en la espalda. Vas a quererlo durante el verano.

En un elegante color kaki es la prenda que se estila y que te aportará cantidad de ventajas en esta temporada estival.

Así es el vestido minimal con escote en la espalda

Concretamente, desde zara apuntan que se trata de una prenda que destaca por variedad de detalles como el nudo en la espalda que lo hice bien distinto. Es el vestido midi de cuello redondo y manga sisa.

Esta prenda está confeccionada en 100% algodón, un material noble, de calidad y fresquito que permite que durante el verano estemos más cómodos. Algo a tener en cuenta a la hora de cuidar este vestido.

Cómo podemos mantener esta prenda

Para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

Para este vestido, es ideal lavar a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C, y se puede usar secadora temperatura reducida. En todo caso, sigue las instrucciones de la etiqueta para que no se estropee antes de tiempo.

Con qué lo combinamos

Por suerte hay cantidad de complementos para llevar este vestido. Por lado destacar el sujetador y braguitas a juego, el collar metálico en dorado de precio 19,95 euros, el bolso de yute de diversos colores que tiene un precio de 29,95 euros, las irresistibles sandalias planas de brillos y precio de 29,95 euros, los pendientes metálicos de flor que tienen un precio de 12,95 euros, entre otras, además de las prendas que todavía están en rebajas. Así que no pierdas ni un minuto para tener este vestido y muchos otros.

Dónde se compra

Tienes el vestido kaki en la web de Zara a un precio de 22,95 euros y tallas que van de la S y M, el resto ya no están disponibles pero puedes ir a la tienda física para ver si están también dichas tallas.

En todo caso, tienes toda la comodidad para poder comprar este vestido directamente en casa, y también puedes ir directamente a la tienda que tienes más cerca.

Para mayor información puedes consultar los gastos de envío , devoluciones y otros en la web de Zara. Y de paso hacerte con esas rebajas que todavía están disponibles a precios de risa.