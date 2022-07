El vestido de Mango para una boda norteña de lo más elegante

Mango tiene el vestido ideal para una boda norteña de lo más elegante, no puedes dejar escapar esta joya del diseño a precio low cost. Una prenda que será tu mejor aliada a la hora de conseguir dar la mejor imagina posible, invirtiendo menos de 50 euros. Ir a una boda o acudir a un acto importante no tiene porque significar gastar mucho dinero para lograr el look soñado. Puedes ser la protagonista, la invitada mejor vestida o la jefa de la oficina este verano con este vestido de Mango.

El vestido de Mango para una boda en el norte

La elegancia es algo innato en algunas personas que no necesariamente supone la llegada a nuestro armario de prendas carísimas. Podemos apostar por una serie de piezas de lujo, a precio de low cost visitando Mango esta temporada. Nuestra tienda de referencia que ha sido capaz de conquistar a la mismísima Reina Letizia tiene un vestidazo de invitada difícil de superar.

Es un vestido que parece de alta costura. Nos podemos imaginar el voceto de este vestido en el taller de un diseñador. Vemos el trazo de cada uno de sus deseos en los detalles que marcan la diferencia. Un vestido que se sale de la media y que quizás sea lo que estamos buscando para brillar con luz propia en una boda norteña.

Los detalles fruncidos y el cuerpo fluido son la clave de la elegancia más pura. Este tipo de trazado es que hace que la figura de la mujer adquiera las características que una escultura romana. Esos pliegues y volumen en algunas zonas, estilizan al máximo la figura de una invitada perfecta de cualquier edad.

Se ciñe en los lugares adecuados en una falda larga que estiliza. No solo el cuerpo consigue hacernos tener el estilo que queremos y vernos en el espejo como una auténtica diosa griega. También la falda acaba suponiendo un antes y un después en una serie de elementos con los que nos sentiremos muy cómodas. Marca lo justo y necesario para lucir tipazo.

El color vino es ideal para una boda de noche o de día. Este tono es uno de los que se salen de los convencionales y siempre quedan bien, más allá del azul o el verde y sin necesidad de atrevernos con un rojo chillón, está un tono intenso y emocional. Estos aires rosados a la última que llenarán de amor cualquier celebración nos costarán solo 49,99 euros.