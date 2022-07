El vestido de lino de Benetton con el que no poner excusas a ningún plan

Benetton tiene el vestido de lino con el que no pondrás excusas a ningún plan, es una prenda de rebajas que nos solucionará todos los looks veraniegos. Las rebajas llegan también a las grandes marcas como Benetton, un clásico accesible a todos los bolsillos que nos regala una prenda a la que difícilmente nos podemos resistir. El vestido de lino es la máxima representación de la jornada estival en estado puro. Si quieres invertir en unas rebajas especiales esta temporada, no lo dudes, hazte con este diseño de Benetton por menos de 50 euros.

Benetton tiene el vestido de lino con el que llegar perfecta a cualquier plan

El vestido 100% de lino de Benetton ha sido uno de los éxitos de esta temporada, una pieza de lo más especial que puede estar disponible estos días a un precio de escándalo. Un 50% de descuento es lo que conseguimos con una compra en rebajas de lo más especial. Una pieza de excepción para cualquier plan.

El lino es un tejido fresco de lo más recomendable en esta época del año. Con él podemos disfrutar de esa ligereza que todo vestido debe tener, es un buen básico que nos acompañará estas vacaciones, final de verano o principios de otoño de forma excepcional. Una prenda con el sello de Benetton que no podemos perdernos.

Es un vestido con un estampado que destaca. Este aire retro de una prenda de esas que nos hará soñar en todo tipo de actos. Nada se nos resistirá esta temporada. Necesitamos hacernos con una pieza de esas que quedará bien con todo y estará a la última. Estos estampados se llevan muchísimo.

Tiene un cuello halter y un escote trasero cruzado. No se le puede pedir nada más a un vestido para hacernos tipazo y poder lucir un bronceado casi perfecto. Un tipo de 10 es lo que conseguiremos con este vestido que estiliza la parte de arriba y tiene un toque fluido de lo más cómodo y fresco.

El hecho de que sea un vestido largo lo hace atemporal en todos los sentidos. Podemos lucir un vestidazo de esos que se llevan siempre. Un toque de lo más especial es lo que conseguiremos con la llegada de este vestido de lino de Benetton a nuestra casa. Con unas alpargatas, taconazos, la blazer o un toque de vaquero en forma de chaqueta, conseguiremos un acabado para cualquier ocasión por solo 49,99 euros.