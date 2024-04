El vestido de Lefties que es perfecto para las bajitas: es de lo más favorecedor

Los vestidos, los bordados y el color blanco son tres de los grandes protagonistas que todas las primaveras asaltan el sector de la moda en España y el mundo. Muchas de las mejores marcas de la industria han aprovechado el lanzamiento de sus nuevas colecciones de cara al verano incluyendo prendas con estas características. Es el caso del vestido de Lefties.

Va a favorecer mucho y es perfecto para bajitas, en realidad, para todas. Es un vestido bordado suizo, de Lefties, una de las mejores alternativas por las que puedes optar si buscas algo cómodo y sofisticado.

Con este vestido puedes asistir a todo tipo de eventos y concurrir a toda clase de reuniones, llamando la atención de los presentes por su confort y frescura. Destaca por su bordado suizo, su manga corta con cuello camisero y su práctico cierre de botones a contraste con lazada del mismo tejido a modo de cinturón.

El vestido de Lefties que querrás

Un vestido sumamente sexy

Si te interesará saber que sobresale respecto a otros porque viene con un forro interior que evita que se vea demasiado. Justamente por eso es más versátil y elegante que la mayoría de los vestidos con bordados suizos y transparencias que se asocian a salidas informales.

Disponible únicamente en color blanco, un tono típico de esta época del año y que al ser clásico puede lucirse tanto en encuentros diurnos como nocturnos, cuentan con cuatro tallas entre las cuales deberás seleccionar la tuya. Van de la S a la XL y tienen una guía de tallas para que puedas comprobar sus medidas. Así no te perderás e irás más segura para comprar.

¿Cómo está compuesto este vestido bordado suizo de Lefties?

Tanto el exterior como el forro de esta prenda son 100% algodón de la mejor calidad del mercado, una tela súper resistente que durará años si sabes cuidarla. ¿Cómo hacerlo? Debes lavarla a máquina, a una temperatura máxima de 30° C, y asegurándote de programar siempre lavados rápidos y centrifugados cortos.

Luego, hay otras precauciones que extenderán la vida útil de este vestido. No uses lejía ni blanqueador al lavarlo, y si vas a plancharlo hazlo a menos de 110° C. Tampoco lo limpies en seco, pero sí puedes utilizar la secadora a temperatura reducida en caso de que no tengas tiempo de que se seque al aire libre.

En este último caso, lo mejor es no exponerlo a los rayos solares porque podrían deteriorar la tela con el paso del tiempo. Deja que se seque al aire libre a la sombra.

¿Cuál es el precio del vestido de Lefties?

Este vestido tiene un precio de sólo 19,99 euros, por lo que es uno de esos vestidos que puedes comprar sin saber cuándo vas a ponértelo. La ventaja, su diseño y también su precio bajo, algo que ya nos tiene acostumbrados la marca.

Hablamos de una inversión mínima, lo que lo hace ideal como autoregalo o bien para obsequiarlo a tu madre, amiga, hermana. Por ejemplo en su cumpleaños.

Con él ampliarás tu armario y tendrás una solución simple pero encantadora para alguno de esos planes improvisados que son tan comunes en la primavera. Incluso podrás llevarlo durante el verano, época ideal para que se multipliquen las bodas, los bautizos y otras fiestas y celebraciones en espacios abiertos. Y con este vestido, no lo dudes, vas genial.

¿Cuáles son los métodos de envío del vestido de Lefties?

Las recogidas de artículos en las tiendas físicas de Lefties son gratuitas, por lo que si no quieres pagar más por este vestido y precio, entonces lo mejor es ir a buscarlo. Mientras tanto, las demás modalidades de envío no son gratuitas pero tampoco demasiado caras.

Los envíos a punto de recogida cuestan 3,99 euros, resultando cómodos si es que no vas a estar en casa o no deseas estar esperando al cartero. Luego, los envíos estándar tienen un coste de 4,99 euros.

Si tienes algo de prisa porque ese evento o reunión es esta misma semana, solicítales un envío express para recibirlo cuanto antes por 5,99 euros.

Para más detalles sobre tiempos de entrega, condiciones y excepciones, debes consultar la sección de Ayuda en la web oficial de Lefties.

¿Cómo es su política de cambios y devoluciones?

Para realizar un cambio o una devolución, tienes 30 días desde la fecha de recepción del email de confirmación de envío de tu pedido.

Puedes cambiar el vestido en cualquiera de las tiendas de Lefties por otra talla, siempre que estén en excelentes condiciones y haya stock en la tienda a la que te has dirigido.

Si lo que buscas es cambiar tu compra por otro artículo, debes devolverlo y realizar un nuevo pedido online.

En todo caso, tienes una prenda que va muy bien tanto para salir, como para invitada de boda como para ir de cena con deportivas la mar de informal y cómoda.