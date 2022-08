El vestido básico de Lefties por 7 euros para ir a la playa o dar un paseo

Nada mejor que un clásico vestido de manga corta para las noches de verano que quedan en el calendario. Puedes resolver fácilmente tu outfit para la próxima salida o fiesta con una prenda de éstas, así que hemos repasado las colecciones de muchas de las principales firmas de moda locales. Y podemos tener una propuesta interesante para la época estival por su gran relación precio/calidad: el vestido básico de Lefties por 7 euros.

Para ello tenemos que detenernos en el catálogo de Lefties, donde nos encontramos con un vestido corto con detalles atractivos como un cuello redondo y unas mangas ligeramente fluidas que le dan una caída llamativa, incluso graciosa, la cual no dejará indiferente a nadie que te vea luciéndolo por la calle.

Cómo es el vestido básico de Lefties por 7 euros

Igualmente apto para todo tipo de eventos, viene con un fruncido elástico en la cintura para el mejor ajuste, así que vas a poder elegir qué tan ceñido al cuerpo lo quieres de acuerdo a las circunstancias. Esto, teniendo en cuenta que está disponible en varias tallas, concretamente entre la XS y la XX, cosa que se agradece.

Confección híbrida y varios colores

Este vestido ha sido elaborado en una mezcla de poliéster 52% y algodón 48%, un textil híbrido perfecto por lo cómodo que resulta puesto y lo suave que es al tacto y que te mantendrá fresca durante las largas noches de verano, sin sentirte sofocada ni encerrada dentro de la tela.

Ya que hablamos de la personalización posible de esta prenda, no podemos dejar de mencionar sus varios colores, lila, rojo, amarillo claro y azul. Más que suficientes para que cualquier mujer pueda elegir al menos uno. Y decimos al menos uno porque, como verás al final del artículo, su precio es tan bajo que seguramente estés tentada de llevar dos o más de ellos a casa.

Luego, en lo que respecta a la conservación del producto en general y del color en particular, desde Lefties nos recomiendan lavarla en procesos de centrifugado corto a no más de 30° C, sin usar químicos como lejía o blanqueador. Y si vas a plancharla, fíjate que la plancha no supere los 110° C.

Un vestido de calidad por un precio mínimo

Pero si todo lo anterior hacía de este vestido uno a tener en cuenta es su precio de sólo 6,99 euros, que realmente nos convence de que no existe una opción más aconsejable este verano en vestidos manga corta. Es decir, por menos de 30 euros podrás llevarte los cuatro colores a casa.